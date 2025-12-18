AVERTISSEMENT : Cet escroc a de nombreuses victimes !

Vous souvenez-vous de l’homme qui a publiquement affirmé avoir tout perdu à cause du convoi de la liberté — le même individu à propos duquel beaucoup d’entre vous m’ont contacté, alléguant qu’il avait utilisé le convoi pour solliciter un soutien personnel ?

Plusieurs femmes m’ont depuis contacté. Elles disent avoir tenté de l’aider, avant d’alléguer par la suite qu’il a exploité leur générosité. Plusieurs femmes allèguent qu’il les a poussées ou forcées à des contacts sexuels.

À la suite de recherches approfondies, j’ai trouvé des dossiers judiciaires publics et des articles de presse indiquant qu’en 1999, il a été condamné dans une affaire impliquant l’enlèvement et l’agression sexuelle d’une jeune fille de 14 ans, à un moment où il savait qu’il était séropositif au VIH.

Il est maintenant de retour sur les réseaux sociaux. Cette vidéo est un avertissement pour être extrêmement vigilant. Son vrai nom est Martin Joseph Anglehart. Il a également utilisé les noms Martin Artinian, Martin Jam et Martin Mitchell. Il est originaire du Québec et a déjà admis publiquement avoir été un escroc.

Selon plusieurs témoignages, il exploite de manière répétée la générosité des gens — le plus souvent des femmes, dont beaucoup sont vulnérables. Plusieurs d’entre elles lui ont ouvert leur domicile, offrant un abri, pour que la situation se retourne rapidement contre elles. Les femmes décrivent un comportement de plus en plus agressif et contrôlant, évoquant des pressions sexuelles et un sentiment de droit sur leur hospitalité.

Dans un cas particulièrement inquiétant, une femme m’a contacté après avoir reçu des messages texte — soi-disant envoyés par la Police provinciale de l’Ontario — affirmant qu’Anglehart avait été retrouvé mort et lui avait laissé un message. Après enquête, il a été révélé qu’il aurait envoyé ces messages lui-même en utilisant un faux numéro, se faisant passer pour la police afin de manipuler et culpabiliser sa victime.

Son mode opératoire est toujours le même. Il utilise TikTok et d’autres plateformes pour se présenter comme une victime, publie des contenus émotionnels pour susciter de la sympathie, et lance peu après des campagnes de collecte de fonds sur GoFundMe ou GiveSendGo.

Martin Joseph Anglehart est connu des services de police et a fait plusieurs victimes dans plusieurs provinces. En évitant d’avoir une adresse fixe, il échappe souvent à toute responsabilité. Parfois, même les médias traditionnels ont relayé ses affirmations sans vérifier son identité, l’aidant involontairement à lever des fonds sous de faux prétextes.

Utilisant maintenant le nom Martin Mitchell, il a lancé un nouveau compte TikTok appelé MyTentMyLife, ainsi qu’une campagne sur GiveSendGo et un site web. Il exploite actuellement l’inquiétude du public autour de l’immigration massive et de l’accès aux refuges. Cependant, selon plusieurs sources, il ne cherche pas de logement stable et se déplace délibérément d’un endroit à l’autre pour éviter les conséquences.

Ne vous laissez pas tromper. Merci de partager largement cette vidéo. Il voyage à travers le Canada et a laissé des victimes dans plusieurs provinces.

Si vous reconnaissez cet individu ou pensez avoir été victime, veuillez me contacter à l’adresse suivante : [email protected].