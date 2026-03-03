Des partisans du régime iranien font face à des opposants à Montréal
Un petit groupe de manifestants pro-régime s’est rassemblé samedi devant le consulat israélien à Montréal, après l’annonce que les États-Unis et Israël visaient des installations et du personnel militaires de la République islamique d’Iran.
Rebel News était sur place alors que les tensions montaient à la suite de frappes coordonnées américaines et israéliennes contre des bases militaires iraniennes, des sites de missiles et des installations liées au programme nucléaire du régime. La riposte de Téhéran, avec des missiles et des drones, a ravivé les craintes d’une escalade régionale et suscité de vives réactions au sein de la diaspora iranienne de Montréal.
Un petit groupe s’est rassemblé en appui à la République islamique, scandant : « Israël terroriste, Canada complice ! » ainsi que « Nous sommes tous des enfants de l’Iran » et « Nous sommes tous des enfants de Gaza ».
Mais des Iraniens opposés au régime, venus leur faire face, ont exprimé un point de vue radicalement différent.
Un participant a affirmé que les manifestants pro-régime « ne soutiennent pas le régime islamique en Iran ; ils soutiennent l’argent qu’ils recevaient chaque mois », alléguant qu’ils bénéficiaient de « fonds reçus indirectement… du régime islamique qui vole notre richesse en Iran ». Il les a décrits comme « faisant partie des lobbyistes islamiques de Khamenei », ajoutant que « le régime islamique en Iran n’existe plus ; il est fini ».
Mandana Javan, Québécoise d’origine iranienne, a soutenu que les organisateurs étaient « les mêmes groupes » que ceux impliqués dans des « manifestations pro-Hamas » et qu’ils étaient « alignés sur le même objectif ». Selon elle, « la tête du serpent, le financier du terrorisme islamique, c’est Khomeini et la République islamique ».
Pour plusieurs opposants au régime, les informations entourant l’ayatollah Ali Khamenei représentent un possible tournant. « Aujourd’hui, je me sens très heureuse », a déclaré une manifestante. « Je sens que le peuple iranien va être libre après 47 ans d’enfer sous les mollahs. » Elle a ajouté que « tous les cœurs des Iraniens sont avec le président Trump et le peuple américain ».
