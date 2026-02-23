Église historique Saint-Paul à Montréal ravagée par un incendie

Dans les petites heures du lundi matin, un incendie dévastateur de cinq alarmes a complètement ravagé l'historique église catholique Saint-Paul dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal, réduisant la structure centenaire en ruines fumantes.

Construite entre 1910 et 1911, ce site patrimonial désigné servait récemment de lieu de location pour l'église orthodoxe roumaine Saint-Nicolas et une banque alimentaire locale.

Le brasier, qui a pris vers 1 h 40 du matin près de l'avenue De l'Église et de la rue Laurendeau, s'est vite propagé à une résidence pour aînés juste à côté, forçant l'évacuation de plus de 70 personnes âgées et près de 150 personnes au total.Miraculeusement, y'a eu zéro blessé, mais la perte est énorme.

Cet incident met en lumière un pattern inquiétant de destructions d'églises au Canada, où des lieux sacrés qui représentent nos racines judéo-chrétiennes deviennent de plus en plus vulnérables.

Que ce soit accidentel ou pas – la cause est encore sous enquête – ça souligne le besoin de meilleures protections face à la dégradation urbaine croissante et à la montée des actes anti-chrétiens. La banque alimentaire qui opérait au sous-sol a « tout perdu », paraît-il, ce qui crée un trou immédiat dans les services communautaires du coin.

Pendant que la fumée flottait encore dans l'air ce matin-là, plus de 100 pompiers ont lutté contre les flammes. Les autorités continuent d'évaluer l'ampleur totale des dommages, et l'archidiocèse de Montréal a dit que les infos sont limitées pour l'instant, tout en collaborant avec les enquêteurs.