Guillaume Lemay-Thivierge revient sur scène !

Dimanche après-midi, le 21 décembre, Guillaume Lemay-Thivierge a offert une conférence de quatre heures à l’Académie Sainte-Thérèse. Michel Courtemanche en était le metteur en scène et a également fait une apparition sur scène. Pendant quatre heures, Guillaume Lemay-Thivierge est revenu sur les événements passés et a partagé des histoires de sa vie personnelle et des épreuves qu’il a traversées. Le tout était rempli d’émotion, ponctué de moments humoristiques et de performances musicales.

La salle était comble, et plusieurs personnes ont partagé à quel point elles avaient suivi l'annulation médiatique de Guillaume Lemay-Thivierge avec beaucoup d’émoi.

Guillaume Lemay-Thivierge a vécu la culture de l’annulation. Tout a commencé lorsqu’il a remis en question les mesures sanitaires et le manque de débat public lors de l’émission Tout le monde en parle en 2021. S’en est suivi un article dans La Presse révélant son statut vaccinal, ce qui lui a valu la perte de plusieurs contrats importants.

Puis, en 2022, Guillaume Lemay-Thivierge a décidé de faire un « stunt » en direct lors du gala des Prix Gémeaux, ce qui a provoqué de nombreuses réactions du public, plusieurs n’ayant pas compris son intervention.

Cependant, l’élément déclencheur qui a mis fin à sa présence dans la sphère publique est une vidéo publiée sur sa story Instagram en 2023. On l’y voit dans la forêt, faisant un jeu de mots à propos de travailler fort et d’avoir du « gros boulot », tout en s’adossant à un bouleau. Le problème est que sur cet arbre était inscrit le mot commençant par la lettre « N », ce que Guillaume Lemay-Thivierge affirme fermement ne pas avoir vu.

Le résultat fut catastrophique : annulation totale et messages haineux.

Récemment, Guillaume Lemay-Thivierge tente de faire un retour sur la scène publique et a accordé plusieurs entrevues. Celle qui a suscité le plus de réactions est celle avec Patrick Lagacé, auteur de l’article dévoilant son statut vaccinal. C’est d’ailleurs cette entrevue qui a motivé plusieurs personnes à acheter des billets pour la conférence afin d’apporter leur soutien à M. Lemay-Thivierge.

La conférence était riche en performances et en récits, et une période de questions permettait au public de lui poser quelques questions. De plus, plusieurs prix de présence, dont certains plutôt loufoques, ont été tirés parmi l’assistance, incluant un saut en parachute.

Suite au succès de cette première prestation, Guillaume Lemay-Thivierge aimerait partir en tournée en 2026. Pour plus d’informations, vous pouvez suivre les réseaux sociaux de Guillaume Lemay-Thivierge. Restez à l’affût !