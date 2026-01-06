« HONTE À VOUS ! » : Un exilé vénézuélien critique les gauchistes

L’arrestation du dictateur Nicolas Maduro « a été un grand jour pour tous ceux qui croient en la démocratie et en la liberté », m’a déclaré l’exilé vénézuélien Rafael Pineyro.

Je suis à Doral, une banlieue de Miami, où se trouve la plus grande communauté d’exilés vénézuéliens des États-Unis. Et je viens de rencontrer Rafael Pineyro, un conseiller municipal local qui n’était qu’un enfant lorsque sa famille a fui le Venezuela en 1999.

Rafael m’a expliqué que c’est son grand-père qui a tiré la sonnette d’alarme, remarquant que la révolution socialiste au Venezuela portait toutes les caractéristiques du communisme cubain. Ils sont partis dès qu’ils ont pu.

Rafael m’a dit qu’il n’est jamais retourné au Venezuela. Il a bâti sa vie en Floride et a une famille à lui — née et élevée en Amérique. Mais il veut profondément retourner au Venezuela, ne serait-ce que pour montrer à sa famille d’où il vient. Et pour la première fois, il dit que cela semble possible.

Je lui ai demandé ce qu’il pensait des critiques concernant l’arrestation dramatique de Maduro par Donald Trump la nuit dernière, et il n’a pas mâché ses mots.

Rafael a raison — le renversement d’un dictateur brutal est « un grand jour pour tous ceux qui croient en la démocratie et en la liberté ». Maduro n’était en fait pas le président ; il a volé l’élection et a utilisé le pouvoir de l’État pour devenir le plus grand baron de la drogue d’Amérique latine. « Ce ne sont que des criminels », m’a-t-il dit.

Il a réservé ses mots les plus durs pour le nouveau maire de New York, le socialiste tiers-mondiste Zohran Mamdani, qui a fustigé la mission audacieuse de Trump, en déclarant que « attaquer unilatéralement une nation souveraine est un acte de guerre et une violation du droit fédéral et international. »

Presque chaque mot de cette phrase est faux : le Venezuela mène une forme de guerre contre l’Amérique avec son immense opération de trafic de drogue ; l’arrestation n’était pas une invasion, mais plutôt une arrestation en soutien à une mise en accusation criminelle ; et il n’y a aucune loi qui interdise au président des États-Unis d’utiliser l’armée — la Constitution le désigne littéralement comme le commandant en chef. Rafael a totalement écorché Mamdani, en me disant : « Honte à lui ! »

Parce qu’il représente notre ville où vivent de nombreux Vénézuéliens… Il devrait savoir mieux. Que s’est-il passé au Venezuela depuis 26 ans ? » Regardez toute l’interview. Je suis tellement content d’avoir rencontré Rafael, qui semble être un excellent Américain — et un excellent Vénézuélien.

Et quel antidote rafraîchissant de bon sens face à tout le tracas des journalistes et politiciens de gauche qui sont juste en colère qu’un ennemi des États-Unis ait été mis hors d’état de nuire. Je dois partir maintenant — ce soir, c’est le grand rassemblement pro-liberté ici à Doral. Je reviendrai bientôt avec d’autres reportages !

Si vous pouvez aider à couvrir les frais de mon cameraman Efrain et moi, merci de le faire en cliquant ici ou en allant sur www.VenezuelaIsFree.com.

Entre notre billet d’avion en classe économique et l’hôtel modeste, nous allons probablement dépenser 3 000 $ pour ce projet. Nous pourrions vraiment utiliser votre aide — surtout que la plupart des médias, comme la CBC, sont pro-Maduro et anti-Trump.

Merci de contribuer pour nous aider à raconter l’autre côté de l’histoire, comme nous l’avons fait avec Rafael !