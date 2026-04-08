Interdiction des prières de rue ignorée? Chaos à Montréal le dimanche de Pâques

Le dimanche de Pâques, le 5 avril, Montreal4Palestine est descendu dans la rue pour manifester une fois de plus. Selon leur affiche, le groupe collaborait avec une organisation d’extrême gauche, TheJusticeFront, qui milite activement pour l’abolition de la nouvelle loi 9 — une législation qui interdit les prières de rue dans la province de Québec.

MONTREAL: Bara Abuhamed, one of the leaders of Montreal4Palestine, claimed that the new Bill 9, which bans street prayers, is based on "Islamophobia" and "racism". pic.twitter.com/Rd8e59yVMv — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) April 5, 2026

Avant l’événement, nous avons reçu des informations indiquant que ce groupe pro-Hamas pourrait se rendre devant la Basilique Notre-Dame afin de contester la loi. En réponse, un groupe de Québécois — accompagné d’Iraniens opposés au régime islamique — s’est rassemblé devant la basilique, prêt à les confronter si la manifestation s’y rendait.

Tout au long de la manifestation, des slogans controversés et largement critiqués ont été scandés, tels que « Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre », « Il n’y a qu’une seule solution, la révolution de l’intifada » et « Vive la résistance » — une expression souvent associée au Hamas. Des appels au djihad ont également été entendus, entre autres propos.

💥 ISLAMIC STREET PRAYERS:

Despite Quebec’s new Bill 9 prohibiting street prayers, @mtl4palestine blocked a street in Montreal to stage a prayer gathering.

They did not prostrate themselves, but instead prayed while standing.

During the event, speakers called for JIHAD,… pic.twitter.com/BLSh8SCLge — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) April 6, 2026

Nous avons suivi la manifestation du début à la fin afin de vérifier si le Service de police de Montréal appliquerait la loi 9, adoptée le 2 avril. Toutefois, aucune intervention en ce sens n’a été observée. Iyad Abuhamed, imam affilié au CIIC-Mac (Institut canadien de la civilisation islamique) et militant pro-Hamas, a dirigé une prière. Bien que les participants ne se soient pas prosternés, ils ont néanmoins bloqué la rue.

À plusieurs reprises, des activistes ont tenté d’obstruer nos caméras afin d’empêcher la documentation de l’événement.

« Ta mère, c’est une pute, c’est ça ? […] C’est pas ta mère qui est une pute ? […] Eh bien moi, j’ai entendu dire qu’elle passe sur Sainte-Catherine devant tout le monde. » […] « Elle baise qui, ta mère ? »

Sherif Awad a un langage familier, vous ne trouvez pas ? https://t.co/yf6iwEsP6G pic.twitter.com/O6RnaGvYvN — Guillaume Roy (@guillaum3roy) April 6, 2026

Parmi les manifestants, nous avons identifié Sherif Awad, propriétaire d’une entreprise de construction qui aurait obtenu des contrats gouvernementaux et qui a publiquement exprimé son soutien à des organisations comme le Hamas. Il a tenté de nous intimider et de nous harceler — ce qui n’est pas une première.

Nous continuerons de suivre de près les prières de rue et les manifestations au Québec, alors que nous faisons partie des rares journalistes à documenter ces événements sur le terrain.