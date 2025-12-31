Les individus les plus dangereux rencontrés par Rebel News à Montréal en 2025

6e place : Oualid Chbichib

En novembre 2024, Oualid Chbichib, citoyen canadien d’origine tunisienne ayant obtenu sa citoyenneté en 2004, serait entré dans un commerce appartenant à des Juifs à Montréal et aurait proféré des menaces de mort contre le propriétaire et les employés.

Chbichib a des antécédents judiciaires. Dans une affaire précédente, il a été arrêté pour avoir prétendument agressé un policier avec un couteau de cuisine. Il a finalement été jugé non criminellement responsable en raison de troubles mentaux.

Une évaluation psychiatrique réalisée en 2021 par l’Institut Pinel de Montréal a noté que Chbichib semblait obsédé par les Juifs. Le rapport indique qu’il aurait déclaré à la police qu’un agent de la GRC lui avait conseillé de se munir d’un couteau pour se défendre contre les Juifs.

Reportage complet : https://rebelne.ws/4qAOgUl.

5e place : Mtl4palestine

Le 22 mars, la journaliste de Rebel News, Alexa Lavoie, a tenté de filmer une prière musulmane publique à la Place du Canada un mercredi soir, mais a été harcelée et empêchée par des militants anti-Israël.

Reportage complet : https://rebelne.ws/49xi1Qa.

Le dimanche 6 juillet 2025, le vidéaste de Rebel News, Guillaume Roy, et Alexa Lavoie étaient à la basilique Notre-Dame de Montréal pour couvrir une autre prière publique organisée parallèlement à des manifestations anti-Israël. Bien qu’ils aient maintenu une distance respectueuse et attendu l’arrivée du groupe, les participants les ont rapidement encerclés et ont tenté d’empêcher le tournage à l’aide de drapeaux, de pancartes et d’autres objets.

Reportage complet : https://rebelne.ws/4pMwSeK.

4e place : Montréal Antifasciste

Le 27 septembre 2025, Montréal Antifasciste a amplifié la manifestation, qualifiant la police d’« institution colonialiste, raciste et capitaliste », le Service de police de Longueuil n’étant « pas une exception ».

Les autorités disposaient d’informations selon lesquelles certains manifestants pourraient provoquer des confrontations. Rebel News a discrètement documenté la veillée, qui a commencé pacifiquement, des centaines de personnes rendant hommage calmement et solennellement.

Des groupes radicaux ont tenté de détourner la tragédie à des fins politiques. Des militants arborant des drapeaux palestiniens, des keffiehs, des t-shirts ACAB, des symboles ANTIFA et des pancartes politiques sont apparus parmi la famille et les amis en deuil de Rezayi, montrant un manque de respect extrême.

Après la veillée, des membres d’Antifa nous ont attaqués, nous traitant de « fascistes » et de « nazis ». Ils ont également encerclé et menacé notre sécurité privée.

Reportage complet : https://rebelne.ws/4pMwSeK.

3e place : L’Arabe masqué

Le dimanche 23 novembre, l’équipe de Rebel News Québec est descendue dans les rues avec quatre agents de sécurité pour couvrir une manifestation organisée par le Front populaire antifasciste à Montréal. La manifestation, intitulée « Face à la montée de l’extrême droite : le front populaire », a rassemblé environ cent participants, beaucoup portant des keffiehs et brandissant des drapeaux Antifa.

Alors que la marche commençait, nous suivions derrière pour documenter l’événement. À un moment donné, deux hommes se tenant sur le trottoir à distance ont semblé nous repérer, puis se sont dirigés directement vers notre équipe.

Notre personnel de sécurité les a interceptés, après quoi les deux hommes — dont l’un filmait — sont devenus agressifs, criant des insultes et tentant de pousser notre personnel de sécurité ainsi que mon micro.

Ils ont continué à nous suivre jusqu’à ce que l’homme au casquette rouge s’avance vers le vidéaste Guillaume Roy et frappe à la fois lui et sa caméra. La sécurité est intervenue physiquement, et Guillaume a tenté d’identifier l’individu masqué, qui représentait une menace claire pour notre équipe.

Reportage complet : https://rebelne.ws/4pEeuoB.

2e place : L’Antifa masqué

Le vendredi 29 novembre 2025, dans le centre-ville de Montréal, un individu masqué a violemment attaqué le vidéaste de Rebel News, Guillaume Roy, dans une agression non provoquée alors qu’il couvrait une importante manifestation pro-syndicale.

L’attaque a eu lieu alors que des dizaines de milliers de membres de syndicats et de manifestants d’extrême gauche défilaient pour protester contre ce qu’ils décrivent comme un agenda législatif anti-travail mis en œuvre par le Premier ministre François Legault.

Les images montrent l’agresseur s’approchant de Roy par derrière, saisissant une poignée de son sac à dos et le projetant violemment au sol. L’individu masqué a ensuite fui la scène avant que les forces de l’ordre ne puissent intervenir.

Roy a subi une entaille au coude et a été soigné dans un hôpital à proximité, recevant des points de suture pour sa blessure.

La journaliste de Rebel News, Alexa Lavoie, a également été entourée par des manifestants d’extrême gauche qui ont tenté de l’intimider et de l’empêcher de couvrir la manifestation.

Reportage complet : https://rebelne.ws/4pMwSeK.

1re place : Gabriel Lepage

Chez Rebel News, nous avons fait ce que la police de Montréal aurait dû faire. Nous avons lancé une campagne de récompense pour identifier et retrouver l’individu qui pensait pouvoir s’en sortir après avoir attaqué le service religieux chrétien de Sean Feucht avec des bombes fumigènes incendiaires.

Non seulement nous l’avons trouvé — mais ce que nous avons découvert pourrait révéler l’une des violations de la sécurité nationale les plus alarmantes de l’histoire récente du Canada.

Le supposé auteur des bombes fumigènes est Gabriel Lepage, employé de la base militaire de Longue-Pointe à Montréal, travaillant directement sous le Département de la Défense nationale.

Reportage complet : https://rebelne.ws/4pMwSeK.