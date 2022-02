Parents tell us why they brought their children to Freedom Convoy events

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Mainstream media outlets have recently claimed to be concerned about the safety of children during the Freedom Convoy movement. Some even went so far as to suggest sending child protection to take back the children of truckers' families who had their children with them at the Ottawa demonstration.

I went out on the field to ask parents questions to find out why it was important for them to bring their child to the event.

Contrary to what the mainstream media would have us believe, I didn't notice any violence or danger in the area — especially not in the afternoon, when there were hockey games with many children running around and taking pictures with the truckers and their trucks.

Many parents and truckers shared their family experiences during these events and most seemed to agree that it is our freedoms of tomorrow that are at stake — that it's important that today's youth be aware of the issues of years to come!

Les médias traditionnels ont dernièrement prétendu être inquiétés de la sécurité des enfants pendant le mouvement du convoi de la liberté. Certains sont même allés jusqu'à suggérer d'envoyer la protection de la jeunesse pour reprendre les enfants des familles des camionneurs qui avaient leurs enfants avec eux à la manifestation d'Ottawa.

Je suis allée sur le terrain pour poser des questions aux parents pour découvrir pourquoi c'était important pour eux d'apporter leur enfant sur place.

Contrairement à ce que les médias grand public tentent de nous faire croire, je n'ai remarqué aucune violence ni danger dans les environs — surtout pas en après-midi, où il y avait des joutes de hockey avec plusieurs enfants qui s'amusaient à courir et prendre des photos avec les camionneurs et leur camion.

Plusieurs parents sur place ainsi que des camionneurs m'ont fait part de leurs expériences familiales pendant ces événements et la plupart semblaient s'entendre pour dire que ce sont nos libertés de demain qui sont en jeu — qu'il est important que la jeunesse d'aujourd'hui soit conscientisée sur les enjeux de l'avenir!