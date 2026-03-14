Rassemblement pro-Hamas à Montréal : appels au djihad

La journaliste de Rebel News Alexa Lavoie est revenue sur une manifestation tenue à Montréal le dimanche 8 mars, organisée par Montreal 4 Palestine — un groupe ouvertement favorable au Hamas.

La manifestation a eu lieu à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, malgré le fait que les organisations que le groupe met en avant — notamment le Hamas et le régime théocratique iranien — sont régulièrement accusées d’opprimer les femmes et de restreindre leurs droits fondamentaux.

Ce groupe, qui organise des manifestations à Montréal depuis plus de deux ans, semble de plus en plus assumé dans ses positions. Les organisateurs ont même produit des hoodies faisant référence au 7 octobre 2023, le jour où le Hamas a mené une attaque meurtrière contre des civils en Israël.

Parmi les intervenants figurait Iyad Abuhamed, un militant pro-Hamas qui a déjà décrit l’attaque du 7 octobre comme une « victoire » plutôt qu’un acte terroriste. Lors de la manifestation, Abuhamed a de nouveau appelé au djihad à deux reprises.

Prière de rue et appel au djihad menés par Iyad Abuhamed et le groupe islamiste MT4Palestine.



Street prayer and a call to jihad led by Iyad Abuhamed and the Islamist group MT4Palestine. pic.twitter.com/zzz76R8Npy — Guillaume Roy (@guillaum3roy) March 8, 2026

Plusieurs discours ont également été prononcés pour remercier et saluer différents groupes militants pour leur soutien au Hamas et à la cause palestinienne. Les intervenants ont rendu hommage à ce qu’ils ont décrit comme la « résistance » à Gaza, au Liban, en Iran et au Yémen — des références généralement comprises comme visant le Hamas, le Hezbollah, le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI) et le mouvement houthi.

💥SHOCKING: A man speaking into a microphone called on people to support terrorism worldwide in defense of Iran’s Islamic regime.



He claimed their “enemies” are the same everywhere — from Montreal to Gaza — and warned that “the fight against the Zionist entity is near.” pic.twitter.com/uM0nWEQrAa — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 8, 2026

À un moment donné pendant la manifestation, des participants ont allumé des bombes fumigènes sur l’échafaudage de l’église Saint-Jax, située directement en face d’un poste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Malgré la proximité des policiers, aucune arrestation n’a été effectuée.

SHAMEFUL: Islamic regime supporters climb the scaffolding of St. Jax Church and deploy smoke bombs while chanting in favor of terrorism.



They wave the Iranian flag while wearing keffiyehs as Montreal police look on. pic.twitter.com/dntwbEQW0v — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 8, 2026

Pendant une grande partie de la manifestation, certains participants ont également tenté d’intimider et de harceler l’équipe de Rebel News. Alexa Lavoie affirme avoir reconnu un homme qui s’était déjà montré agressif envers l’équipe lors de la couverture d’une manifestation antifasciste.

Vous vous rappelez des deux hommes qui nous avaient suivis à la manif antifa ?

On croit en avoir croisé un aujourd’hui à la manif pro-Hamas.

D’après vous, est-ce la même personne ? pic.twitter.com/1Lo2t72wL9 — Guillaume Roy (@guillaum3roy) March 9, 2026

L’événement s’est déroulé comme ce que Lavoie a décrit comme « un véritable festival de haine » dans les rues de Montréal, avec peu d’intervention visible de la police, alors que les incidents antisémites continuent d’augmenter dans des villes comme Montréal et Toronto.

La manifestation s’est finalement terminée par une prière de rue bloquant l’intersection de la rue Guy et du boulevard De Maisonneuve.

☪️ ISLAMIC PRAYER: Pro–Islamic regime supporters block a Montreal street for their call to prayer.



Many are wearing keffiyehs, and many women are wearing hijabs. One sign reads: “Feminism is anti-fascist.” pic.twitter.com/3ZNe72y1RW — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) March 8, 2026

Au cours de l’événement, Lavoie a également tenté de questionner Bara Abuhamed, le fils d’Iyad Abuhamed, qui a quitté les lieux avec son épouse. Lavoie affirme vouloir l’interroger dans le cadre d’une enquête sur laquelle elle travaille depuis plusieurs mois.

Elle indique que de nouvelles révélations seront publiées prochainement.

Les personnes qui souhaitent soutenir la couverture journalistique et les mesures de sécurité nécessaires pour les reporters couvrant ces manifestations peuvent le faire sur SoutenezAlexa.com.