Rassemblement pro-Hamas à Montréal : appels au djihad

Alexa Lavoie rapporte depuis une manifestation organisée par Montreal 4 Palestine où des intervenants ont fait l’éloge de groupes militants liés au Hamas.

Alexandra Lavoie
  |   March 14, 2026   |   News Analysis   |   Be the first to comment

La journaliste de Rebel News Alexa Lavoie est revenue sur une manifestation tenue à Montréal le dimanche 8 mars, organisée par Montreal 4 Palestine — un groupe ouvertement favorable au Hamas.

La manifestation a eu lieu à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, malgré le fait que les organisations que le groupe met en avant — notamment le Hamas et le régime théocratique iranien — sont régulièrement accusées d’opprimer les femmes et de restreindre leurs droits fondamentaux.

Ce groupe, qui organise des manifestations à Montréal depuis plus de deux ans, semble de plus en plus assumé dans ses positions. Les organisateurs ont même produit des hoodies faisant référence au 7 octobre 2023, le jour où le Hamas a mené une attaque meurtrière contre des civils en Israël.

Parmi les intervenants figurait Iyad Abuhamed, un militant pro-Hamas qui a déjà décrit l’attaque du 7 octobre comme une « victoire » plutôt qu’un acte terroriste. Lors de la manifestation, Abuhamed a de nouveau appelé au djihad à deux reprises.

Plusieurs discours ont également été prononcés pour remercier et saluer différents groupes militants pour leur soutien au Hamas et à la cause palestinienne. Les intervenants ont rendu hommage à ce qu’ils ont décrit comme la « résistance » à Gaza, au Liban, en Iran et au Yémen — des références généralement comprises comme visant le Hamas, le Hezbollah, le Corps des gardiens de la révolution islamique d’Iran (CGRI) et le mouvement houthi.

À un moment donné pendant la manifestation, des participants ont allumé des bombes fumigènes sur l’échafaudage de l’église Saint-Jax, située directement en face d’un poste du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). Malgré la proximité des policiers, aucune arrestation n’a été effectuée.

Pendant une grande partie de la manifestation, certains participants ont également tenté d’intimider et de harceler l’équipe de Rebel News. Alexa Lavoie affirme avoir reconnu un homme qui s’était déjà montré agressif envers l’équipe lors de la couverture d’une manifestation antifasciste.

L’événement s’est déroulé comme ce que Lavoie a décrit comme « un véritable festival de haine » dans les rues de Montréal, avec peu d’intervention visible de la police, alors que les incidents antisémites continuent d’augmenter dans des villes comme Montréal et Toronto.

La manifestation s’est finalement terminée par une prière de rue bloquant l’intersection de la rue Guy et du boulevard De Maisonneuve.

Au cours de l’événement, Lavoie a également tenté de questionner Bara Abuhamed, le fils d’Iyad Abuhamed, qui a quitté les lieux avec son épouse. Lavoie affirme vouloir l’interroger dans le cadre d’une enquête sur laquelle elle travaille depuis plusieurs mois.

Elle indique que de nouvelles révélations seront publiées prochainement.

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Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

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