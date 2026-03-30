Un projet qui ne passe pas

À Québec, la contestation contre le projet de tramway prend de l’ampleur. Réunis en grand nombre malgré la météo, des citoyens ont exprimé leur colère face aux travaux préparatoires déjà entamés, alors que le financement du projet demeure incertain. Au cœur des préoccupations : l’abattage prévu de 1 584 arbres, ainsi que les impacts économiques et environnementaux.

« Jamais on ne commence à construire avant d’avoir payé ou sans garantie de financement », lance Joey Aubé, podcaster au Podcast Ian & Frank, comparant la situation à « se construire une maison à 100 000 $ avec seulement 10 000 $ en poche ». Pour plusieurs, la démarche de la Ville est perçue comme une stratégie du fait accompli.

Sur le terrain, certains manifestants ont posé des gestes symboliques forts. « Je ne veux pas qu’ils coupent mes arbres. Je trouve ça beau, moi. Là, il va tout décrisser, là. Il va tout briser », affirme un citoyen attaché à un arbre, dénonçant la destruction annoncée du patrimoine naturel.

D’autres s’inquiètent des impacts économiques. Un restaurateur explique avoir changé de position : « Au début, j’étais très pro-tramway… mais j’ai su trop d’informations qui font en sorte que le projet n’est plus intéressant. […] C’est antidémocratique de le faire en ce moment. »

Au-delà des arbres, c’est l’absence d’acceptabilité sociale qui revient constamment. « On voit clairement qu’on s’est fait avoir à plusieurs reprises », déplore Joey Aubé, tandis qu’Éloïse Coulombe, candidate pour le Parti conservateur du Québec, souligne : « C’est un projet qui n’a pas nécessairement les fonds […] et ça va nuire aux commerçants. »

Alors que le maire Bruno Marchand maintient son intention d’aller de l’avant, les manifestants souhaitent désormais interpeller les gouvernements provincial et fédéral. « On veut envoyer un message clair […] les citoyens ne sont pas satisfaits de cette situation-là », conclut Stéphane Lachance, chef du Parti Respect Citoyens et chef de l’opposition officielle à la Ville de Québec.

N’oubliez pas de signer notre pétition sur StopponsLeTramway.com et de faire entendre votre voix.