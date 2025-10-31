Vandalisme ciblant le quartier général d’Action Montréal







Le quartier général d’Action Montréal à Ville-Marie a été victime d’un acte de vandalisme plus tôt cette semaine, avec des graffitis haineux et des messages de violence. Le candidat Clint Jody dénonce « une augmentation de la radicalisation et de l’intolérance » à Montréal.

« Comme d’habitude, on avait fini de travailler au bureau vers 19 h, explique Jody. Le lendemain matin, je sors sur mon balcon et je vois que nos pancartes étaient barbouillées. Ma voiture était entièrement peinte avec des messages haineux, et les vitrines du bureau étaient encore pires. On a été traités de fifs, de gays, et il y avait même des menaces de mort. »

MONTRÉAL

Des gestes agressifs



Les partisans de Soraya Martinez Ferrada (Ensemble Montréal) et/ou de Luc Rabouin (Projet Montréal) affichent une hostilité marquée envers le Parti Action Montréal et ses candidats.



Lorsque des menaces graves surviennent, c’est souvent le signe que… pic.twitter.com/0nRfIsmUZO — Gilbert Thibodeau (@GThibodeau_Mtl) October 29, 2025

La ville est intervenue pour nettoyer une partie des graffitis, mais selon Jody, l’impact va bien au-delà des dommages matériels. « La violence à Montréal est devenue inacceptable. Nous sommes en période électorale municipale — c’est le temps du dialogue, pas de l’intimidation. »

Jody estime que l’attaque pourrait avoir une motivation politique. « Nous sommes une équipe du centre-droit, et clairement, les auteurs sont à l’opposé. Certains veulent le statu quo, nous voulons restaurer la propreté, la sécurité et la responsabilité financière à Montréal. »

Le candidat dénonce également la montée des menaces et du discours extrémiste. « De l’autre côté de la rue, on pouvait lire les graffitis “Kill a cop”. Ce n’est pas le Montréal dans lequel j’ai grandi. Les gens ont peur de prendre le métro ou de marcher le soir. Il est temps d’agir. »

Malgré l’attaque, Clint Jody reste déterminé. « Il faut ramener la paix et la décence dans cette ville. Les Montréalais méritent mieux. »