200 milliards de dollars pour le train ALTO? Le Parti québécois dit non!

Alors que les coûts projetés du réseau de train à grande vitesse ALTO continuent de grimper, un parti politique québécois trace finalement une ligne dans le sable.

Le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a annoncé mardi qu'un gouvernement péquiste retirerait le Québec du projet, estimant que la province ne peut tout simplement pas se permettre de participer à un nouveau pari d'infrastructure de cette ampleur alors qu'elle fait déjà face à des déficits historiques et à des infrastructures publiques qui tombent en ruine.

UN GOUVERNEMENT DU PARTI QUÉBÉCOIS SE RETIRERA DU PROJET DE TGV FÉDÉRAL, UN FIASCO FINANCIER À 200 MILLIARDS DE DOLLARS, AFIN DE PRIORISER L’ENTRETIEN DES INFRASTRUCTURES VÉTUSTES



Au Parti Québécois, on se bat contre le gaspillage depuis des années. Et depuis des années, on… pic.twitter.com/oA0ReqhE8m — Paul St-Pierre Plamondon (@PaulPlamondon) June 9, 2026

Dans un communiqué publié mardi matin, Paul St-Pierre Plamondon a déclaré que le Québec devait concentrer ses ressources sur les missions fondamentales de l'État, notamment la santé, l'éducation et la sécurité publique, plutôt que d'engager des milliards de dollars dans un projet de transport dont les bénéfices demeurent incertains.

Le chef péquiste cite plusieurs études selon lesquelles le réseau de train à grande vitesse aurait un impact limité sur la réduction de la congestion routière, tout en exposant les contribuables à des risques financiers considérables.

Ces inquiétudes se sont accentuées le mois dernier lorsque le député bloquiste Jean-Denis Garon a affirmé que des documents et études qu'il a consultés indiqueraient que le coût total du projet pourrait atteindre jusqu'à 200 milliards de dollars.

Si ces estimations s'avèrent exactes, la facture finale serait largement supérieure à ce qui avait été initialement présenté aux Canadiens lors de l'annonce du projet.

Ce montant ne tient d'ailleurs pas compte des coûts supplémentaires souvent associés aux grands projets d'infrastructure, notamment les expropriations, les impacts sur les terres agricoles, les perturbations pour les entreprises et les nombreux imprévus qui surviennent fréquemment lors de tels chantiers.

Paul St-Pierre Plamondon estime que la part du Québec pourrait s'élever à environ 40 milliards de dollars. À titre de comparaison, le déficit de maintien des infrastructures de la province est actuellement évalué à près de 45 milliards de dollars.

Les partisans de la position du Parti québécois soutiennent qu'avant d'investir des dizaines de milliards de dollars dans un tout nouveau réseau ferroviaire, les gouvernements devraient d'abord s'attaquer à l'état des routes, des écoles vieillissantes et des hôpitaux nécessitant d'importantes rénovations.

Cependant, cette annonce soulève également des questions concernant la position du Parti québécois à l'égard d'un autre mégaprojet de transport controversé : le tramway de Québec.

Le coût projeté du tramway atteint maintenant environ 12 milliards de dollars, tandis que ses détracteurs préviennent que d'autres dépassements de coûts demeurent possibles. Les opposants soulignent également les impacts du projet sur les commerces locaux et soutiennent que le tracé proposé est déjà desservi par un réseau d'autobus existant.

Cette apparente contradiction n'est pas passée inaperçue.

Si le Québec ne peut justifier sa participation à un projet de transport pouvant ultimement coûter des centaines de milliards de dollars, certains observateurs se demandent pourquoi les mêmes préoccupations relatives aux finances publiques ne s'appliqueraient pas également au projet de tramway de Québec.

Dans son communiqué, Paul St-Pierre Plamondon soutient que le Québec n'a ni l'intérêt ni la capacité financière de participer à un projet qui pourrait ultimement servir des objectifs de construction nationale du gouvernement fédéral.

Pour les partisans de la rigueur budgétaire, la question est maintenant de savoir si ce même critère sera appliqué de façon cohérente à l'ensemble des grands projets d'infrastructure, tant au niveau fédéral que provincial.

Peu importe la position que l'on adopte sur le dossier, le Parti québécois est devenu l'un des premiers grands partis politiques au Québec à remettre publiquement en question le projet de train à grande vitesse ALTO.

Reste maintenant à voir si d'autres formations politiques emboîteront le pas.

Rebel News souhaite recueillir le témoignage de personnes touchées par le projet de train à grande vitesse ALTO ou par le projet de tramway de Québec.

Toute personne disposant d'informations, de documents ou de témoignages peut communiquer avec [email protected] ou [email protected].