« Pas assez est fait » : un médecin montréalais met en garde contre la montée de l’antisémitisme

Le Dr Emmanuel Moss, ancien chef de la chirurgie cardiaque à l’Hôpital général juif de Montréal, a quitté le Québec en invoquant la montée de l’antisémitisme. Son départ survient peu après que le psychologue évolutionniste et auteur juif bien connu, le Dr Gad Saad, ait annoncé qu’il quittait lui aussi Montréal — et le Canada dans son ensemble — pour la même raison.

Le Dr Lior Bibas, cardiologue et président de l’Association des médecins juifs du Québec, s’est entretenu avec Rebel News au sujet des pressions auxquelles fait face la communauté juive, y compris les professionnels juifs, au Québec dans un contexte marqué par une hausse des attaques antisémites et des manifestations.

« Pour nous, c’est une nouvelle réalité depuis le 7 octobre », a déclaré le Dr Bibas. « Ce que nous continuons à voir, ce sont des incidents où des slogans haineux sont criés, des rassemblements de personnes motivés par la haine et, malheureusement, très peu d’actions ou de conséquences. »

Selon lui, les trois ordres de gouvernement ont laissé cette haine se développer sans intervention suffisante.

« C’est comme si l’antisémitisme n’était plus vraiment une préoccupation », a-t-il affirmé.

Une récente manifestation organisée par Montreal4Palestine mettait en scène une effigie d’un homme portant une kippa suspendue à une corde. L’organisation a ensuite publié un communiqué affirmant que cette effigie était censée représenter le politicien israélien Itamar Ben-Gvir. Toutefois, pour la personne moyenne qui passait dans la rue, l’effet demeurait le même.

« C’est très décourageant », a déclaré le Dr Bibas. « Les gens ne sont même plus surpris que ce genre de choses se produise. Je dis souvent que je pourrais vivre dans un endroit où il y a quelques antisémites. Ce sont des extrémistes marginaux, bruyants, qui représentent une minorité. Mais vivre dans un endroit où l’on a l’impression d’être complètement abandonné par les trois niveaux de gouvernement, c’est une pilule difficile à avaler. »

Le Dr Bibas a indiqué être au courant de discussions en cours parmi les médecins juifs et plus largement au sein de la communauté juive concernant leur avenir à Montréal.

« Beaucoup de gens envisagent de quitter le Québec et le Canada en raison de ce qui se passe ici et, malheureusement, en raison de la fragilité et de la faiblesse de nos dirigeants », a-t-il déclaré.

La montée de l’antisémitisme se ferait également sentir à l’intérieur même du réseau de la santé.

« Plusieurs de nos membres, particulièrement les étudiants et les résidents, ont été confrontés à l’antisémitisme », a expliqué le Dr Bibas. « Beaucoup ont été exclus de groupes, ont été la cible de stéréotypes antisémites et ont l’impression de ne pas être écoutés. »

Selon lui, les efforts pour lutter contre ce phénomène sont largement insuffisants.

« On n’en fait pas assez pour combattre l’antisémitisme. En fait, je ne crois pas que quoi que ce soit soit fait au quotidien pour s’attaquer à ce qui est devenu l’une des formes de haine connaissant la croissance la plus rapide que nous ayons observées depuis plusieurs décennies », a-t-il conclu.