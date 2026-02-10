«¡VIVA TRUMP!»: Rebel News se infiltra en la Cuba comunista

Apenas unos días después de que Estados Unidos arrestara al dictador venezolano Nicolás Maduro, Alexa Lavoie y Efrain Monsanto, de Rebel News, ingresaron en secreto a uno de los países más estrictamente controlados del mundo, haciéndose pasar por turistas, ocultando nuestras identidades y filmando en condiciones en las que un solo error podría haber significado la detención o algo peor.

La realidad sobre el terreno es mucho más grave de lo que esperábamos. Esta no es la imagen que las autoridades cubanas quieren que usted vea.

Los cubanos que conocimos nos hablaron asumiendo un enorme riesgo personal, simplemente por decir la verdad. Sus rostros tuvieron que ser difuminados por seguridad, pero sus palabras revelan la realidad que el gobierno intenta desesperadamente ocultar.

Los apagones eléctricos, la escasez de alimentos, el miedo y el silencio han definido la vida bajo la dictadura durante décadas — lo estamos exponiendo todo.

Esta investigación fue encubierta, peligrosa y requirió precauciones extraordinarias — tanto para nosotros como para los cubanos que confiaron en nosotros al compartir sus historias.

