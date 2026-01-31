APERÇU EXCLUSIF : Rebel News s'infiltre sous couverture dans la Cuba communiste !

Quelques jours à peine après l’arrestation du dictateur vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis, je me suis discrètement rendu à Cuba dans le cadre d’une mission secrète avec le chef de la production de Rebel News, Efrain Monsanto. Nous nous sommes fait passer pour des touristes afin de dissimuler le fait que nous étions journalistes, conscients des risques liés au reportage dans l’un des États les plus répressifs au monde.

Notre objectif était simple : percer la propagande du régime et entendre directement la voix des Cubains de tous les jours.

Ce que nous avons découvert est choquant.

Les personnes que nous avons rencontrées risquaient absolument tout simplement pour nous parler — y compris jusqu’à dix ans de prison pour avoir accordé une entrevue. Nous avons dû flouter leurs visages pour les protéger, mais leurs paroles et leur courage révèlent la vérité que la dictature tente de cacher. La peur et le silence étouffent Cuba depuis des décennies, mais nous avons réussi à capter ce que les médias contrôlés par l’État refusent de vous montrer.

Regardez la bande-annonce dès maintenant et voyez à quoi ressemble La Havane sous le régime actuel. Le reportage d’enquête complet sera diffusé ce mardi 3 février 2026 sur LaVeriteSurCuba.com — et avec votre soutien, nous pouvons donner une véritable voix aux Cubains.

