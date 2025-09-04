« Assez avec les islamistes » : les Québécois prennent position

Le dimanche 31 août, devant la basilique Notre-Dame, une quatrième manifestation a eu lieu contre les prières de rue islamistes et en défense du patrimoine culturel du Québec.

Le rassemblement a été organisé par Mandana Javan, une militante irano-canadienne qui s’est exprimée ouvertement dans sa lutte pour la laïcité.

Récemment, le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a averti :

« C’est la même dynamique que nous avons vue en Europe. Les prières de rue créent des tensions sociales que je ne veux pas pour le Québec. J’ai encore l’espoir que le Québec se distinguera par sa paix et son harmonie sociale. »

Depuis des mois, Rebel News couvre ces rassemblements, tandis que la plupart des médias traditionnels restent absents. Des manifestants ont exprimé leur frustration :

« Les médias grand public ont peur de critiquer l’islam. Il y a énormément de lâcheté intellectuelle dans les médias et chez de nombreux politiciens. Au moins au Québec, le gouvernement fait preuve de courage. »

La pression s’est accentuée sur le premier ministre François Legault après que le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, puis le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, ont réclamé des mesures.

« Merci à PSPP, qui a finalement poussé le premier ministre à prendre position », a déclaré Mandana Javan.

Mais beaucoup se sont demandé si l’interdiction générale proposée par le Québec sur les prières publiques était la bonne décision.

« On ne peut pas adopter une interdiction mur à mur. Cela ne résistera jamais aux contestations fondées sur la Charte », a fait valoir Dida Berku, mairesse adjointe de Côte Saint-Luc.

Une autre personne a décrit le plan comme « un bazooka pour tuer une mouche », accusant le gouvernement d’opportunisme politique : « C’est une très mauvaise décision… ils surfent juste sur cet événement. Mais c’est hypocrite, car ces prières de rue existent depuis longtemps, et le gouvernement les a ignorées jusqu’à ce que les médias en parlent. »

D’autres ont été plus directs : « Le problème, ce ne sont pas “toutes les religions”. Le problème, c’est l’islamisme. C’est ce qu’il faut nommer clairement. »

Comme l’a résumé un partisan : « Rebel News est l’un des très rares médias, peut-être le seul, vraiment sur le terrain. Votre rôle est très important. »