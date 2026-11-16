Jusqu'à 80 000 étudiants québécois étaient en grève la semaine dernière, et les manifestations au centre-ville de Montréal se sont terminées dans les gaz lacrymogènes.

Rebel News était sur place. Sans équipe de sécurité, avec un petit micro, nous sommes restés discrets pour documenter les événements.

La semaine a commencé par une manifestation en soirée aux accents anarcho-marxistes : slogans antifas, messages contre la police et pancartes contre le Parti Québécois, le nouveau gouvernement du Québec.

Le principal groupe derrière la grève est la CRUES, une coalition syndicale étudiante radicale. Pour promouvoir l'événement de vendredi, elle a publié l'image d'un militant masqué armé d'un lance-pierre. Un autre groupe, le Front étudiant révolutionnaire, a pour logo un poing tenant un pied-de-biche devant une étoile rouge. Sur Instagram, il se décrit comme une organisation autonome d'étudiants communistes et anarchistes.

La marche a quitté le square Victoria en début d'après-midi. Selon la police, des manifestants ont fracassé une vitrine, endommagé un véhicule et tiré des feux d'artifice en direction d'un policier, et la manifestation a été déclarée illégale. Des roches et d'autres projectiles ont été lancés. Les policiers antiémeutes ont chargé la foule et utilisé des gaz lacrymogènes. Le SPVM a rapporté huit méfaits contre des bâtiments et des véhicules, ainsi que trois arrestations, dont deux pour voies de fait armées contre un policier.

La revendication la plus souvent entendue est la rémunération obligatoire des stages. Pourtant, le Parti Québécois l'avait déjà promise pendant la campagne électorale, et jeudi, la ministre de l'Enseignement supérieur l'a confirmée. Pourquoi faire la grève pour quelque chose qui a déjà été promis?

Les slogans du mouvement viennent tout droit de France, où les mobilisations lycéennes ont mené à des émeutes, du pillage, des blocages et même des incendies d'infrastructures publiques. Lors de rassemblements à Montréal en appui aux élèves français, on pouvait voir des milliers de drapeaux de La France insoumise, le parti d'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce parti est idéologiquement proche de Québec solidaire et de sa co-porte-parole, Ruba Ghazal.

Ces étudiants défendent-ils vraiment leurs droits, ou suivent-ils simplement le mouvement en France?