BOMBES FUMIGÈNES : Le pasteur réagit aux révélations choquantes

L’église Ministerios Restauración à Montréal peine encore à se remettre de l’attaque de juillet, survenue pendant un service de louange dirigé par Sean Feucht, lorsqu’un homme a lancé deux bombes fumigènes sur la scène. L’auteur présumé, Gabriel Lepage, travaillerait à la base militaire de Longue-Pointe, sous l’autorité du ministère de la Défense nationale, et semblerait entretenir des liens étroits avec des cercles Antifa.

Le pasteur Bernaby Quevedo, qui dirige l’église avec son père, a immédiatement reconnu le suspect. « Oui, c’est bien l’homme qui a lancé ces deux bombes. Oui, il a les mêmes lunettes, la même ligne de cheveux. Oui, c’est la même carrure. Il ne lui manque que les deux bretelles », a-t-il affirmé en regardant une photo de Lepage.

Apprendre que le suspect présumé travaille pour la Défense nationale a profondément troublé Quevedo. « C’est alarmant, vraiment, parce qu’il est dans une position où il a accès à de l’information, de l’information vitale, confidentielle, et entendre cela est très inquiétant. Dans le sens où il fait partie d’une cellule Antifa… C’est alarmant, vraiment alarmant que le ministère de la Défense lui permette d’être dans cette position », a-t-il déclaré.

Quevedo a également dénoncé le manque apparent d’urgence de la part des autorités.

« Ils sont censés défendre la nation, et lui, il fait partie des agresseurs… Il doit perdre son emploi, il doit être traduit en justice. Il faut que quelque chose se passe. »

Il a exprimé sa frustration face à ce qu’il considère comme un deux poids, deux mesures :

« On l’a vu avec la mosquée au Québec (la fusillade), ils ont trouvé l’homme très rapidement… Donc oui, je pense que comme c’était une mosquée, ils ont tout de suite considéré cela comme un acte odieux… »

Malgré le chaos, Quevedo a tenu à souligner la résilience de sa congrégation.

« Il y avait de la fumée jusque dans le fond de la salle, et nous n’avons jamais arrêté de louer Dieu, parce que nous croyons que Dieu est plus grand. »