Conférence: « Les nouveaux antisémites »

Une conférence nommée « Les nouveaux antisémites » avait lieu le 16 avril dernier à Montréal avec la journaliste d’investigation française Nora Bussigny. Christian Rioux, qui a été journaliste correspondant à Paris pour Le Devoir pendant 30 ans, était l’animateur de cette conférence.

Nora Bussigny a infiltré 2 fois « l’ultra-gauche » pour mieux comprendre les différents groupes qui la composent. C’est lorsqu’elle a infiltré des groupes pro-Hamas qu’elle a réalisé que l’antisémitisme est maintenant présent à gauche.

« j'étais, pour eux, la presse d'extrême droite fasciste. Et ils me disaient : on ne travaille pas avec la presse d'extrême droite fasciste. » … « On ne peut pas enquêter si on n'a pas la version de l'autre. Et je me suis dit, mais en fait, il va falloir que j'aille la trouver moi-même, cette vérité. » … « Ce qu'il y a de nouveau — et c'est pour ça que ce livre s'appelle “Les nouveaux antisémites” — ce n'est pas l'antisémitisme en lui-même, c'est les vecteurs. Des vecteurs qui n'étaient pas présents pendant la première et la seconde intifada, que sont les réseaux sociaux. » affirme la journaliste d’investigation durant la conférence.

Dans ce reportage, le vidéographe de Rebel News, Guillaume Roy, a posé des questions à Christian Rioux à la fin de la conférence. Lors de l’entrevue, il affirme qu’il annonce depuis longtemps ce qui s’en vient au Québec. « ça fait des années que je vois se développer des choses en France sur la question de l'immigration, sur la question de la laïcité et sur la question, évidemment, de l'antisémitisme aujourd'hui. Je les vois se développer en France et je les vois arriver au Québec. »

Plus loin dans l’entrevue, Christian Rioux a comparé les médias du Québec avec ceux en France : « nos journaux ici sont plus, je dirais, plus centristes. Ça donne un débat effectivement un peu plus mou. »

Un article de La Presse réagissant à l’entrevue accordée de Paul St-Pierre Plamondon à Rebel News avait cité le Conseil de presse pour disqualifier notre travail, comme le font les grands médias à de nombreuses reprises. Guillaume a demandé l’avis de Christian Rioux, ayant lui-même été victime de censure dans les derniers mois. « Moi, je suis révolté de l'intervention du Conseil de presse dans un débat qui ne le concerne pas. Le Conseil de presse n'est pas là pour dire : vous êtes d'extrême droite, vous êtes d'extrême gauche, vous êtes ceci, vous êtes cela. Le Conseil de presse est là pour régler et s'intéresser à des problèmes d'éthique », affirme l’ancien journaliste du Devoir.

La conférence s’est terminée avec une période de questions de presque une heure. Cet événement a mis en lumière la convergence des groupes d’extrême gauche en Occident qui s’unissent contre le capitalisme, le colonialisme et ayant un adversaire commun : les juifs.