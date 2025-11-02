🔴EN DIRECT : Couverture des élections municipales au Québec ! Rebel News & Friends récapitulent les résultats

Alexa Lavoie et Guillaume Roy sont EN DIRECT pour la couverture spéciale des élections municipales du Québec!

💬 Envoyer un commentaire sur Rumble

💬 Envoyer un commentaire sur YouTube

Notes de l'émission

La couverture en direct commence à 20h00 HNE.

Ce soir, Alexa Lavoie accompagnée d'invités spéciaux réagira aux résultats en direct des élections municipales de Montréal et de Québec.

Regarder Rebel News

REGARDEZ LA DIFFUSION EN DIRECT SUR RUMBLE : Rebel News sur Rumble.com

REGARDEZ LE DIRECT SUR YOUTUBE : Rebel News sur YouTube.com

Posez vos questions en temps réel et participez à la discussion !

Alexa lira les commentaires des utilisateurs sur Rumble ainsi que les Super Chats des utilisateurs sur YouTube !

Pour poser une question, il vous suffit d'envoyer votre question sous forme de « Rumble Rant » ou de « Super Chat » pour la mettre en valeur dans la boîte de discussion.

« Rumble Rants » et « Super Chats » sont un peu comme des dons, mais avec un commentaire ! C’est un excellent moyen de soutenir Rebel News et de participer à l’émission en partageant vos idées, questions et opinions.

💬 Envoyer un commentaire sur Rumble

💬 Envoyer un commentaire sur YouTube