Des aînés pris pour cible par des manifestations islamistes à Westmount?

Vendredi 5 septembre en après-midi, au coin de l’avenue Greene et du boulevard De Maisonneuve, l’activiste iranienne Mandana Javan organisait une nouvelle manifestation, cette fois pour dénoncer ce qu’elle appelle « l’intimidation islamiste » dans des quartiers paisibles de Montréal, en particulier à proximité des résidences pour aînés.

« Ici, il y a des bâtisses qui sont pleines de personnes âgées, et ils n'ont plus de vie, de paix, de sérénité, de dignité depuis plus de 23 mois, » déplore Mme Javan, micro à la main, devant plusieurs personnes. « Alors je me suis dit, ça serait une bonne idée d’organiser à ces endroits-là, une fois par semaine, pour documenter combien de quartiers souffrent de ce phénomène. »

Le communiqué de l'événement est sans équivoque : « Liberté d'expression ne donne pas le droit d'agresser verbalement des quartiers entiers, ni de nuire à la qualité de vie de nos aînés. »

Parmi les manifestants présents, plusieurs citoyens de confession juive, visiblement émus. « Je suis juif, et depuis quelques semaines, on m’interpelle dans un petit café casher du coin. Je me sens agressé, » confie un résident. « Assez, c’est assez. Le Québec que j’aime, c’est un Québec laïc qui respecte tout le monde. »

Un autre manifestant va plus loin : « C’est une des raisons pour lesquelles j’ai quitté l’Égypte. Là-bas, on privilégiait les musulmans. Ici, je vois le même scénario se dessiner. Il faut agir maintenant. »

Bien que certains passants minimisent la portée des rassemblements islamistes, d’autres dénoncent une complaisance politique : « La Ville de Montréal a peur de perdre le vote de la communauté musulmane. C’est purement électoraliste, » affirme une manifestante.