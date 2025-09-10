Des aînés pris pour cible par des manifestations islamistes à Westmount?

Une manifestation a été organisée vendredi dernier à Westmount pour dénoncer « l’intimidation islamiste » dans des quartiers paisibles de Montréal, notamment à proximité des résidences pour aînés.

Alexandra Lavoie
  |   September 10, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Vendredi 5 septembre en après-midi, au coin de l’avenue Greene et du boulevard De Maisonneuve, l’activiste iranienne Mandana Javan organisait une nouvelle manifestation, cette fois pour dénoncer ce qu’elle appelle « l’intimidation islamiste » dans des quartiers paisibles de Montréal, en particulier à proximité des résidences pour aînés.

« Ici, il y a des bâtisses qui sont pleines de personnes âgées, et ils n'ont plus de vie, de paix, de sérénité, de dignité depuis plus de 23 mois, » déplore Mme Javan, micro à la main, devant plusieurs personnes. « Alors je me suis dit, ça serait une bonne idée d’organiser à ces endroits-là, une fois par semaine, pour documenter combien de quartiers souffrent de ce phénomène. »

Le communiqué de l'événement est sans équivoque : « Liberté d'expression ne donne pas le droit d'agresser verbalement des quartiers entiers, ni de nuire à la qualité de vie de nos aînés. »

Parmi les manifestants présents, plusieurs citoyens de confession juive, visiblement émus. « Je suis juif, et depuis quelques semaines, on m’interpelle dans un petit café casher du coin. Je me sens agressé, » confie un résident. « Assez, c’est assez. Le Québec que j’aime, c’est un Québec laïc qui respecte tout le monde. »

Un autre manifestant va plus loin : « C’est une des raisons pour lesquelles j’ai quitté l’Égypte. Là-bas, on privilégiait les musulmans. Ici, je vois le même scénario se dessiner. Il faut agir maintenant. »

Bien que certains passants minimisent la portée des rassemblements islamistes, d’autres dénoncent une complaisance politique : « La Ville de Montréal a peur de perdre le vote de la communauté musulmane. C’est purement électoraliste, » affirme une manifestante.

PETITION: Deport Hamas!

55,746 signatures
Goal: 75,000 signatures
meta-img

It is against the law to provide support for Hamas, which has been designated by the government as an illegal terrorist entity. Please sign our petition demanding that the government deport non-citizens, including foreigners on student visas, who are abusing the privilege of being our guests by supporting Hamas hate rallies.

Will you sign?

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.