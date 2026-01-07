Dimanche 4 janvier, devant les locaux de Radio-Canada à Montréal, un groupe pro-laïcité s’est rassemblé en solidarité avec le peuple iranien et pour exiger une couverture médiatique plus juste et plus transparente des événements en Iran. Des partisans du prince héritier Reza Pahlavi se sont également joints à la manifestation.

Les intervenants ont dénoncé ce qu’ils décrivent comme une couverture complaisante et idéologiquement biaisée de Radio-Canada et de CBC, accusant les médias publics de déformer la réalité du soulèvement actuel en Iran. Un participant a déclaré :

« Nous sommes ici aujourd’hui pour rappeler à Radio-Canada qu’il s’agit d’un diffuseur public financé par les contribuables canadiens. Il doit dire la vérité de façon claire et transparente. Le peuple iranien paie le prix du courage, et les médias ne devraient pas cacher leur lutte. »

Le rassemblement a mis en lumière le soulèvement populaire en cours en Iran, où les manifestations se sont intensifiées jusqu’à devenir une tentative d’insurrection contre la dictature islamique. Selon l’ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, au moins 29 personnes ont été tuées et près de 1 200 ont été arrêtées. Les intervenants ont insisté sur le fait que la population iranienne se bat pour la liberté et des droits démocratiques, et non pour des factions politiques ou des organisations armées :

« Nous essayons d’être la voix du peuple dans les rues de l’Iran. Ils veulent choisir leur propre avenir, libres du régime fasciste au pouvoir. Le prince héritier Reza Pahlavi les soutient depuis des décennies et représente une alternative légitime pour le peuple iranien. »

Plusieurs intervenants ont exprimé leur soutien à l’ancien président américain Donald Trump, saluant sa position contre la violence islamiste et les politiques de gauche :

« C’est le seul homme que je vois en Amérique qui est nationaliste, contre les gauchistes, contre toute la violence qui se déroule en Iran et partout dans le monde. Il est applaudi par tous les Iraniens. Merci, Trump ! »

Ils ont appelé à un journalisme responsable qui informe honnêtement les Canadiens de la situation en Iran :

« Ce bâtiment ici a la responsabilité de couvrir toutes ces nouvelles de manière transparente, parce que nous payons des taxes ici. Et c’est leur responsabilité de dire la vérité. »