Des lobbys puissants et un système corrompu : le Dr Jacques Chaoulli décrit les causes profondes de la crise du système de santé

Au Club Saint-James à Montréal, le mois dernier, le débat sur les difficultés du système de santé québécois a refait surface avec force, alors que l’Institut économique de Montréal, la Canadian Constitution Foundation et SecondStreet.org présentaient la deuxième édition de l’événement « Mettre les patients d’abord ».

L’invité d’honneur, le Dr Jacques Chaoulli — dont la cause portée en Cour suprême en 2005 a bouleversé les fondements du modèle québécois — n’a pas mâché ses mots.

Vingt ans plus tard, Chaoulli affirme que la situation s’est aggravée. « Les patients… continuent de souffrir. Et même de mourir », a-t-il averti, ajoutant que les gouvernements ont « refusé d’agir » malgré la décision de la Cour suprême. Il attribue cette inertie à la dépendance politique envers « les lobbys », en particulier les organisations médicales et syndicales influentes.

Chaoulli a désigné les syndicats et les associations professionnelles comme de grands obstacles à la réforme. « Ces syndicats sont des puissances financières colossales », a-t-il déclaré. « Ils n’ont jamais attaqué le système financier canadien parce qu’il les avantage. Mais lorsque leurs propres intérêts financiers sont menacés, ils montent aux barricades. »

Selon lui, ces groupes ont exploité leur influence pour monopoliser le contrôle du système de santé, détournant les fonds publics vers leurs propres intérêts plutôt que vers le soin aux patients.

Chaoulli critique depuis longtemps la structure même du système : « Les gouvernements rationnent les soins et blâment les médecins… Les lobbys, les corporations médicales, ce sont eux qui bloquent le système. » Il soutient que redonner du pouvoir directement aux citoyens pourrait mener à une véritable réforme : « La seule solution que je vois est de rendre le pouvoir au peuple par des référendums populaires… Les politiciens n’agiront pas en raison de leur dépendance aux lobbys. »

Chaoulli conclut en réfléchissant au droit et à la démocratie : « Si les citoyens avaient le pouvoir de faire les lois, ils n’auraient pas à manifester… Il s’agit de redonner le pouvoir décisionnel aux citoyens, non aux bureaucrates ni aux groupes de pression. »