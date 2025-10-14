Deuxième anniversaire de l’attaque terroriste du Hamas : manifestations à Montréal

Le 7 octobre 2025 marquait le deuxième anniversaire des attaques dévastatrices menées par le Hamas contre Israël, qui ont causé la mort de plus d’un millier de personnes. Alors que cette date représentait une journée de deuil pour beaucoup, Montréal a également été le théâtre d’une série de manifestations.

Une importante manifestation à l’Université Concordia a entraîné l’annulation des cours et la fermeture du campus, avec des agents de sécurité privés postés aux entrées.

MONTREAL: A man wearing a Crusader outfit with the Jerusalem Cross is standing here in opposition to the pro-Hamas crowd. pic.twitter.com/SUhuqFuqrT — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 7, 2025

Rebel News avait également sa propre sécurité sur place, grâce à AAEH Security, qui a généreusement fourni deux agents pour assurer la couverture de la manifestation. Plus d’informations sur leurs services sont disponibles sur AAEHsecurity.com.

La manifestation s’est rapidement transformée en une confrontation entre groupes étudiants pro-Israël et anti-Israël. De nombreux partisans du camp anti-Israël brandissaient des drapeaux palestiniens et portaient des couvre-visages.

Des étudiants pro-Israël, leurs alliés ainsi qu’un camion publicitaire de Rebel News affichant des images des attaques du Hamas en 2023 étaient également présents. Ils brandissaient des drapeaux du Canada et du Québec.

MONTREAL: The pro-Israel and pro-Quebec protesters have started marching.



They rented our Rebel News billboard truck to display messages opposing the Islamization of children and Sharia law! pic.twitter.com/WKyRaUZR1U — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 7, 2025

Le groupe pro-Israël a défilé pacifiquement avec le camion en direction des Roddick Gates de l’Université McGill, où la police et des barricades empêchaient l’entrée et séparaient les groupes afin d’éviter les confrontations.

Les manifestants anti-Israël ont franchi les mesures de sécurité à Concordia, lançant des fumigènes, feux d’artifice et bombes fumigènes. La police, bien que présente, n’est pas intervenue malgré l’escalade.

NOW: Montreal riot police are marching through McGill University, seemingly to control the anti-Israel protest where incendiary devices were reported.



Updates to follow.



The officers are striking their batons against their shields in unison. pic.twitter.com/4G4fWsZxoH — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 7, 2025

Les manifestants sont ensuite retournés à Concordia, scandant des slogans tels que : « From the river to the sea, Palestine will be free » (« Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre ») et « Long live the Intifada, viva viva Intifada ». La police de Montréal a alors diffusé un avertissement par haut-parleurs, évoquant des activités illégales et demandant à la foule de se disperser.

FIREWORKS: Anti-Israel protesters who have taken over McGill’s campus appear to be firing flares, fireworks, or other incendiary devices.



A large cloud of smoke is visible from afar. Montreal police are monitoring the situation.



Many attendees are concealing their identities… pic.twitter.com/T2heHLu6Dw — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 7, 2025

Le groupe anti-Israël a ensuite défilé sur le boulevard René-Lévesque.

Notre couverture s’est terminée alors qu’une autre manifestation, organisée par le groupe pro-Hamas Montreal4Palestine, devait débuter à la Place des Arts.