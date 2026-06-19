La fête de la haine est de retour à Montréal, avec une prière islamique de rue

Après plusieurs semaines de silence à la suite de l'une des manifestations les plus controversées observées à Montréal depuis le 7 octobre, Montreal4Palestine est de retour.

Le 14 juin, le groupe a organisé une nouvelle manifestation à la Place des Arts, sa première mobilisation d'envergure depuis la polémique entourant le rassemblement du 24 mai, au cours duquel des effigies de personnalités publiques avaient été suspendues à une structure. L'événement avait entraîné une vague de condamnations, l'ouverture présumée d'une enquête policière et une crise de relations publiques qui semblait même avoir ébranlé le soutien de certains de ses alliés habituels.

Des vidéos de la manifestation du 24 mai avaient rapidement circulé en ligne, montrant ce que plusieurs observateurs ont décrit comme l'effigie d'un homme juif pendu à une structure. Les images avaient provoqué l'indignation dans plusieurs camps politiques et poussé le ministre québécois de la Sécurité publique, Ian Lafrenière, à confirmer que les autorités examinaient l'affaire.

Montreal4Palestine avait par la suite affirmé que l'effigie représentait en réalité Itamar Ben-Gvir, ministre israélien de la Sécurité nationale, et non simplement un homme portant une kippa. Une explication qui n'a toutefois pas réussi à calmer la controverse.

Puis, un développement inattendu est survenu.

Le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) a publié un communiqué condamnant ce qu'il a qualifié d'actes de violence répétés à Montréal, incluant l'utilisation d'effigies suspendues représentant des figures politiques.

Et c'est là que l'histoire devient particulièrement intéressante.

Le CNMC est une organisation qui, malgré des mois de manifestations controversées, de confrontations dans les rues et de prières publiques organisées par Montreal4Palestine, avait rarement critiqué publiquement le groupe.

Alors lorsque le CNMC prend ses distances et qualifie ce type d'activistes de « groupes marginaux », une question s'impose : Montreal4Palestine est-il finalement allé trop loin, même pour certains de ses sympathisants habituels?

Ou cette condamnation soudaine est-elle liée au fait que la police a désormais confirmé qu'une enquête est en cours concernant les événements du 24 mai?

Le 14 juin, plusieurs visages familiers étaient de retour dans les rues. La manifestation était dirigée par Bara Abuhamed, accompagné de son père, l'imam Iyad Abuhamed, qui a une fois de plus été entendu appelant au djihad.

Un participant a également été aperçu portant un chandail faisant référence à Abu Obaida, porte-parole de la branche armée du Hamas, accompagné d'un symbole associé à l'attaque du 7 octobre en Israël. Interrogés à ce sujet, des policiers ont indiqué à Rebel News qu'ils examineraient la situation.

Le groupe a également bloqué une fois de plus la rue Sainte-Catherine afin de tenir sa désormais habituelle prière de rue, cette fois sans prosternation. Les policiers ont observé la scène sans intervenir, malgré l'adoption récente du projet de loi 9 qui encadre certaines formes de prières collectives dans l'espace public.

Rebel News était sur place pour couvrir l'événement avec l'assistance de deux agents de sécurité privés, les menaces et l'hostilité envers les journalistes indépendants étant devenues une réalité récurrente lors de ce type de manifestations.