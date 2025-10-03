Le 25 juillet, lors d’un service de louange de Sean Feucht, Gabriel Lepage aurait contourné la police, pénétré dans l’église Ministerios Restauración à Montréal, et lancé deux bombes fumigènes sur la scène. Une enquête de Rebel News sur Lepage a mené de manière inattendue à son employeur : le ministère de la Défense nationale.

Jeudi, Rebel News a révélé des faits choquants à l’aide d’un camion publicitaire, appelant directement le Premier ministre Mark Carney à reconnaître Antifa comme une organisation terroriste.

Notre plan initial de circuler autour de la base militaire du ministère de la Défense nationale a été modifié en raison d’un jour férié fédéral. Nous nous sommes donc rendus à l’église, pour recueillir les réactions du public. Nous remercions AAEH Sécurité pour avoir couvert les frais de deux agents de sécurité.

Notre enquête se concentre maintenant sur des questions cruciales :

Le ministère de la Défense nationale a-t-il tenté de protéger Gabriel Lepage, l’auteur présumé de l’attaque à la bombe fumigène ?

De plus, pourquoi la police de Montréal a-t-elle montré un manque surprenant d’empressement à l’identifier ou à l’arrêter ?

La journaliste de Rebel News, Alexa Lavoie, a même été menacée de poursuites pour harcèlement alors qu’elle tentait d’exposer le suspect. Lepage semble avoir des liens étroits avec Antifa.

Lors d’un interrogatoire, ses messages texte ont conduit à l’arrivée de membres d’Antifa à notre emplacement. Cet événement troublant suggère que des cellules Antifa pourraient opérer au sein même de notre Défense nationale, soulevant des inquiétudes quant au nombre de ces individus, à leur formation pour des attaques, à la provenance des dispositifs incendiaires, et à la raison pour laquelle Lepage est toujours en liberté malgré son identification et son exposition médiatique.

Selon nos sources, des personnes au sein du ministère de la Défense nationale étaient au courant de l’attaque contre l’église. Pourquoi personne n’a-t-il transmis ces informations à la police ?

Plus qu’un crime haineux, certains considèrent cet acte comme une attaque terroriste contre les chrétiens. Il ne s’agit pas d’un incident isolé, mais d’un problème systémique : un gouvernement qui légifère contre les « discours haineux » et les « crimes haineux », mais qui semble couvrir des crimes haineux flagrants lorsqu’ils se produisent.