Do Quebecers think the curfew helps stop the spread of COVID?

Even with 90 percent of the population vaccinated, one year later, the curfew has returned to the province of Quebec from 10 p.m. to 5 a.m.

The Omicron variant doesn't discriminate, it's spreading — regardless of vaccination status. So, the Legault government decided to offer rapid tests, which contributed to the increase in positive cases as well as ASYMPTOMATIC ones, to justify the return of the lockdown as well as the war measure, according to the Director of Public Health, Dr. Horacio Arruda.

In this report, we ask Quebecers what they think about the curfew and if they believe it is an effective measure to stop the spread of COVID, and if they are worried about receiving fines.

Since the curfew starts at 10 p.m., people become less and less present on the streets after 8 p.m. Despite this, we were able to talk to some people who had to rush to get home in time so they wouldn't get fined.

Même avec 90 pour cent de la population de vaccinée, un an plus tard, c'est le retour du couvre-feu dans la province de Québec de 22 heures à 5 heures.

Le variant Omicron ne fait pas de discrimination, il se progage — peu importe le statut vaccinal. Donc, le gouvernement Legault a décidé d’offrir des tests rapides, ce qui a contribué à l’augmentation des cas positifs ainsi qu'ASYMPTOMATIQUES, pour justifier le retour du confinement ainsi que la mesure de guerre, selon le directeur de santé publique, docteur Horacio Arruda.

Dans ce reportage, on demande aux gens ce qu’ils pensent de ce couvre-feu, s’ils croient que c’est une mesure efficace, s’ils craignent de recevoir une contravention et si cette mesure brîme leur mode de vie.

Puisque le couvre-feu commence à 22 heures, les gens deviennent de moins en moins présents dans les rues à partir de 20 heures. Malgré tout, nous avons réussi à parler à des gens malgré certains qui devaient se presser pour rentrer à temps à leur domicile.