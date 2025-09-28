« Être d’extrême droite en France, c’est juste être français ! » – Jean Messiha

Le 13 septembre, à Londres, lors d’un rassemblement organisé par Tommy Robinson, Rebel News s’est entretenu avec Jean Messiha, porte-parole national de Reconquête, le parti fondé par Éric Zemmour.

Messiha, Français d’origine égyptienne, dénonce une situation qu’il juge dramatique pour la France et l’Europe : « Eux aussi sont submergés par l’invasion migratoire et sont menacés par un changement identitaire et civilisationnel historique. » Pour lui, le clivage politique ne se situe plus entre droite et gauche, mais entre ceux qui veulent préserver la nation et ceux qui, selon ses mots, « criminalisent tout ce qui n’est pas eux. »

Concernant l’islam et l’identité française, il rappelle : « En 2016, le Rassemblement national disait que l’islam était incompatible avec la République française. » Il critique un revirement idéologique : « Aujourd’hui,

tous les cadres du Rassemblement national prétendent que l’islam est compatible avec la République... » Il est catégorique : « Le voile islamique n’est pas une tenue française. »

Messiha résume, de manière choc, la logique selon laquelle il estime que les patriotes sont stigmatisés: « Être d’extrême droite en France, c’est juste être français. Être raciste, c’est juste ne pas vouloir que son pays devienne africain. Être islamophobe, c’est juste ne pas vouloir que la France devienne un pays musulman. »

Sur l’Union européenne, il appelle à une fermeté souverainiste : « Si demain un pouvoir national arrivait en France et qu’il allait à Bruxelles en disant “je ne veux pas accepter le quota de migrants que vous m’imposez”, qu’est-ce que va dire Bruxelles ? »

Et de conclure : « On a les moyens de faire, et on a des moyens de représailles si l’Union européenne nous fait chier. »