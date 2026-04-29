Face au pouvoir grandissant d’Ottawa, Duhaime propose un Québec plus autonome

À Québec, le 21 avril, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec, a lancé son nouveau livre Destination Autonomie, dans lequel il présente une feuille de route vers un Québec plus autonome.

De nombreux partisans se sont rassemblés pour assister aux discours portant sur la manière dont le Québec pourrait devenir « plus autonome et prospère au sein d’un Canada uni », tout en se procurant un exemplaire de l’ouvrage.

Philippe Sauro-Cinq-Mars, auteur et journaliste à Québec Nouvelles, a affirmé que « la notion d’autonomie est… ultra pertinente en ce moment », notamment alors qu’Ottawa laisse entrevoir ses ambitions législatives.

Lors de l’événement, plusieurs intervenants ont exprimé leurs inquiétudes face à un possible empiètement fédéral, à la suite de la majorité obtenue par Carney, renforcée par de récents changements d’allégeance politique.

Joey Aubey, animateur du balado Ian & Frank, a réagi après que Mélanie Joly ait évoqué la possibilité d’aller de l’avant avec des projets de loi comme « le projet de loi C-9, qui est très liberticide, très “Big Brother”… au niveau de la liberté d’expression », précisant : « Personnellement, je ne suis pas vraiment d’accord avec ça. »

De son côté, Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef de Libre Média, a mis en garde contre les conséquences d’un gouvernement majoritaire dirigé par Carney : « C’est un gouvernement qui va certainement continuer à empiéter sur les compétences provinciales. C’est très problématique… Le Canada vit dans l’illusion de sa primauté démocratique, alors qu’en réalité, on assiste à une concentration du pouvoir à Ottawa qui reflète un déclin démocratique. »

Il ajoute que le projet de Duhaime est d’autant plus pertinent dans ce contexte : « Son combat devient encore plus important… un gouvernement libéral dirigé par Mark Carney est extrêmement problématique en matière de respect des compétences provinciales. »

Pour sa part, Éric Duhaime soutient que les Québécois rejettent à la fois « la soumission à Ottawa » et « un troisième référendum perdant », et qu’ils recherchent plutôt « une position rassembleuse » visant à « augmenter le pouvoir du Québec au sein de la Confédération canadienne ».