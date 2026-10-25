Paris en feu : images brutes au cœur des émeutes de « l’acte II » en France

La journaliste de Rebel News Alexandra Lavoie et le vidéaste Guillaume Roy ont passé la journée de samedi à Paris pour ce qu'on appelle « l'acte II » des émeutes qui secouent la France depuis le début du mois.

Près de 70 000 policiers ont été mobilisés pour l'occasion. Dès le matin, des véhicules blindés entouraient le palais de l'Élysée, et la police a évacué la place de la Bastille pour repousser les manifestants vers la place d'Italie, le seul site autorisé.

Jean-Luc Mélenchon, chef du parti d'extrême gauche La France insoumise, marchait avec la foule, où le slogan le plus scandé était « ACAB ». À la porte de Bercy, des policiers antiémeutes sont intervenus pour empêcher les manifestants d'atteindre l'autoroute, et certains dans la foule leur ont lancé des bouteilles de verre. Un canon à eau a été déployé.

La vidéo ci-dessus présente les images brutes tournées par Lavoie et Roy au fil de la journée. De retour à leur hôtel tard samedi soir, Lavoie a indiqué qu'ils étaient sains et saufs, mais qu'elle avait reçu « beaucoup de gaz lacrymogène ». Un reportage complet, avec des entrevues exclusives réalisées dans la rue, suivra.

🇫🇷 France, at Porte de Bercy: moments ago, riot police moved in to block protesters from reaching the highway — and some in the crowd started hurling glass bottles at them.



Extremely tense scene, with the crowd aggressively chanting "ACAB." pic.twitter.com/1dJtIGFUwl — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 24, 2026

Le mouvement a commencé à la fin septembre par des blocages d'écoles secondaires pour dénoncer les classes surchargées et le manque d'enseignants. Le 17 octobre, les syndicats et les Gilets jaunes se sont joints aux élèves, et le ministère français de l'Intérieur a recensé 2 397 arrestations et 997 policiers et gendarmes blessés. À Limoges, selon le préfet, l'hôtel de ville du XIXe siècle a été incendié volontairement. Une bonne partie des médias continue pourtant de parler d'un mouvement étudiant.

🚨NOW: French riot police deploy a water cannon on protesters ahead of anticipated riots in Paris.



Antifa protesters dressed in black raise their middle fingers in response.



Updates to follow. pic.twitter.com/VpW7iGk5y5 — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 24, 2026

Rebel News a envoyé Lavoie et Roy en France à la dernière minute, avec des billets d'avion en classe économique et un hôtel modeste. Comme les émeutiers masqués et les journalistes font rarement bon ménage, le voyage comprend aussi une équipe de sécurité pour les protéger dans la rue. Rebel News ne reçoit aucun financement gouvernemental : nos reportages sont payés par nos lecteurs, et nous gardons nos coûts aussi bas que possible. Si vous voulez voir ce qui se passe en France depuis la rue plutôt que depuis une salle de nouvelles, contribuez ci-dessous.