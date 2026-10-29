Une manifestation d’extrême gauche dégénère en émeute violente à Paris

Le 24 octobre, une semaine après la prétendue « manifestation étudiante » qui avait rapidement sombré dans le chaos et les émeutes, le gouvernement français a renforcé ses mesures face à ce que plusieurs appelaient déjà l’« Acte II ».

Une semaine plus tôt, le 17 octobre, la police avait reconnu avoir perdu le contrôle de la situation et ne pas avoir été préparée à ce qui s’était produit. Environ 3 000 commerces auraient été pillés ou vandalisés, quelque 1 000 policiers auraient été blessés et près de 2 500 personnes auraient été arrêtées. Des vidéos diffusées en ligne montraient des individus masqués, dont plusieurs semblaient issus de l’immigration, descendre dans les rues, fracasser des vitrines et allumer des incendies.

🇫🇷 PARIS, FRANCE — ANTIFA



A far-left rioter is seen grabbing wooden sticks to hurl at police during the October 24 protest at Porte de Vincennes.



Those rioters were ready for confrontation, armed and prepared to attack police.



This is NOT what a peaceful protest looks like. pic.twitter.com/YNmEnc3eDw — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 27, 2026

Sur les réseaux sociaux, de nombreux appels invitaient à un « Acte II » le 24 octobre. C’est pourquoi Rebel News a envoyé une équipe sur place pour couvrir les événements. Pour tenter de contenir les troubles, les autorités ont imposé des couvre-feux dans certains secteurs de Paris et ailleurs en France.

Plusieurs manifestations prévues le 24 octobre ont été interdites, dont celle qui devait avoir lieu à la place de la Bastille. L’interdiction a été annoncée la veille, et le parcours de la marche a été déplacé vers la porte d’Italie, dans un quartier populaire du sud de Paris.

La foule était nombreuse. Des centaines de personnes se sont rassemblées, issues du milieu de l’extrême gauche. Même Jean-Luc Mélenchon, chef de La France insoumise, a marché parmi les manifestants, qui scandaient « ACAB », un slogan signifiant que tous les policiers sont des salauds.

À mesure que la marche approchait de son point d’arrivée, l’atmosphère changeait. À la porte de Vincennes, les manifestants en tête du cortège étaient vêtus de noir, masqués et équipés comme pour affronter les forces de l’ordre.

🚨🚨 FRANCE: Paris rioters fire fireworks at police as violent clashes erupt.



Tear gas fills the air amid the chaos. pic.twitter.com/3QMQYpgFLV — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 24, 2026

Coincés à l’intersection, des manifestants ont rapidement commencé à lancer des bouteilles de verre en direction des policiers. Lorsque des émeutiers se sont mis à fracasser les vitrines de commerces et à allumer des incendies, les forces de l’ordre ont utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser la foule.

La scène ressemblait à une guerre civile. Les émeutiers lançaient des bâtons de bois et des morceaux de béton arrachés aux bâtiments et au trottoir. Des feux d’artifice étaient tirés en direction des policiers. Des grenades lacrymogènes étaient ramassées au sol, puis renvoyées vers les agents qui les avaient utilisées.

🚨 RIOT IN PARIS: Masked protesters dressed head-to-toe in black SMASH the windows of an AUDI dealership in the heart of the French capital.



Night is falling, tensions are escalating — and the worst may still be ahead. pic.twitter.com/w6Wkvg0BQm — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) October 24, 2026

La violence était extrême, et Rebel News était sur place pour en témoigner. Nous avons également discuté avec certains manifestants d’extrême gauche afin de comprendre leurs revendications.

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