Jean Charest campaigns across Quebec for Conservative leadership

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

For most Canadians, the name Jean Charest was unfamiliar when he decided to run for the leadership of the Conservative Party of Canada.

Jean Charest was born in 1958 in Sherbrooke, Quebec. In 1986, he served as Minister of State for Youth for the Mulroney government. His political career has subsequently been very full. He served as premier of Quebec for more than nine years as leader of the Liberal Party of Quebec between 2003 and 2012.

In 2014, his name appeared in the Mâchurer investigation, which was finally dropped last February. More than 300 witnesses were called to testify over the years.

In March 2022, Mr. Charest announced his candidacy to become the next leader of the Conservative Party of Canada to replace former leader Erin O'Toole.

Mr. Charest organized three events in Quebec, one in Montreal, in Quebec City and in Sherbrooke to meet with his members and supporters.

There was only availability for the media at the Montreal event, and it was of very short duration!

Here's the whole report.

Pour la plupart des Canadiens, le nom de Jean Charest ne leur était pas familier lorsque ce dernier a décidé de se lancer dans la course à la chefferie du Parti Conservateur du Canada.

Jean Charest est né en 1958 à Sherbrooke, Québec. En 1986, il a travaillé en tant que ministre d’État à la Jeunesse sous le gouvernement Mulroney. Sa carrière politique a par la suite été très remplie. Il a été premier ministre du Québec pendant plus de neuf ans à la tête du Parti Libéral du Québec entre 2003 et 2012.

En 2014, son nom figura dans l’enquête Mâchurer, qui a finalement été abandonnée en février dernier. Plus de 300 témoins ont été appelé à témoigner au cours de ces multiples années.

Au mois de mars 2022, monsieur Charest a annoncé sa candidature pour devenir le prochain chef du Parti conservateur du Canada pour remplacer l’ancien chef, Erin O’Toole.

Monsieur Charest a organisé trois événements au Québec, soit à Montréal, Québec ainsi qu'à Sherbrooke pour rencontrer ses membres ainsi que ses partisans.

Il y a seulement eu une période de disponibilité pour les médias à l'événement de Montréal, et ce fut, ma foi, de très courte durée!

Voici le reportage complet.