Kesté Pizzeria in Montreal won't ask for vaccine passports

Recently, an initiative was born in Quebec. Several restaurants have united to say 'no' to the restrictions put in place by the Legault government.

Therefore, on January 30, several restaurant owners have decided to reopen without asking for vaccine passports, even though most others will ask for it. It is not the case of Luigi Esposito, owner of the Kesté restaurant in Montreal.

In this interview, Esposito explains why he decided to follow the movement against the vaccine passport. He explains the reality that many restaurant owners experienced during the pandemic as well as on December 31, when they once again saw their businesses forced to close without prior notice.

Récemment, une initiative d’un mouvement a vu le jour au Québec. Plusieurs restaurants se sont unis afin de dire non aux restrictions mises en place par le gouvernement Legault.

Donc, le 30 janvier prochain, plusieurs restaurateurs ont décidé de réouvrir et cela, sans demander le passeport vaccinal malgré que la plupart des autres le demanderont. Ce n’est pas le cas de Luigi Esposito, propriétaire du restaurant Kesté à Montréal.

Dans cette entrevue, il nous explique pourquoi il a décidé de suivre le mouvement en défiance du passeport vaccinal. Il nous explique la réalité que plusieurs restaurateurs ont vécu durant la pandémie ainsi que le 31 décembre, lorsqu'encore une fois, ils ont vu leurs entreprises devoir fermer un fois de plus sans préavis.