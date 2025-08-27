Les Québécois se sont rassemblés une 3e fois contre les prières de rue

Mandana Javan revient sur les événements de la 2e manifestation contre les prières du dimanche 17 août 2025. Elle affirme :

« La meilleure façon de leur manquer de respect va être la musique en Arabe, de la musique dansante assez perverse en Arabe. Parce que dans l'Islam la musique et la danse sont Haram. Surtout pendant les moments que tu es en train de parler et converser avec Allah. Ça devrait être des moments très humbles et ne peuvent pas être pollués par la danse et la musique. »

L’organisatrice de l’évènement insiste sur la manière pacifique de riposter aux islamistes avec la musique et dénonce toute action qui pourrait discréditer le mouvement.

« Malheureusement, à mon humble avis, ça vient juste de l’ignorance et c’est ça qui se passe quand les élites, les élus, les politiciens, les autorités ne prennent pas les choses en mains. Les citoyens ordinaires n’ont aucune connaissance de ce phénomène. Ils se voient démunis face à cette problématique-là qui occupe leur vie depuis 3 ans. »

Une vidéo de l’événement, où l’on voit Iyad Abuhamed, leader du groupe Mtl4Palestine, a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux et suscite des réactions.

« Votre vidéo de ce moment-là était tellement délicieux. Apparemment, avant, il est allé parler aux policiers pour demander de me taire. Parce qu’ils voulaient faire leur prière. Mais je n’ai rien entendu des policiers, ils ne sont pas venus m’interpeller. »

Cette semaine, le groupe Mtl4Palestine n’a pas tenu de prière devant la Basilique Notre-Dame. Mais c’est un sujet que nous allons continuer à suivre de près.

Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a déclaré sur X :

L’Islam politique provoque de plus en plus à Montréal. Des intégristes prient désormais régulièrement devant la basilique Notre-Dame dans le but de choquer. Ces conquérants utilisent l’espace public pour démontrer leur force. Un acte éminemment politique et non un acte de foi. Tout cela mêlé au milieu de manifestants pro-Palestine ou pro-Hamas. Ils instrumentalisent la liberté religieuse pour faire avancer leur dogme. Les prières devraient être réservées aux lieux de culte ou dans la sphère privée, comme le pratique déjà pacifiquement l’écrasante majorité des mulsulmans. On ne peut pas prétendre avoir une «Loi sur la laïcité de l’Etat», alors qu’on tolère de tels débordements islamistes en plein milieu de notre métropole. L’heure est venue pour la ville de Montréal et le gouvernement du Québec de serrer la vis à ces intégristes. Dégoûtés par l’actuel laisser-aller, des citoyens de bonne foi organisent ces jours-ci des contre-manifestations. N’attendons pas qu’il y ait des débordements ￼ou que la crise prenne de l’ampleur avant d’agir. Les Québécois forment un peuple parmi les plus tolérants au monde. Se lever contre l’islamisation rampante de notre société est justement un signe de tolérance afin de dire NON à ces intégristes qui veulent discriminer notamment en fonction de notre religion, de notre genre ou de notre orientation sexuelle. Ouvrons dès maintenant le débat sur l’interdiction de la prière de rue au Québec!