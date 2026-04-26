Montée de la haine envers Israël à Montréal

Chaque année, la diaspora israélienne et les communautés juives célèbrent l’anniversaire de la création de l’État d’Israël partout dans le monde. Depuis le massacre du 7 octobre 2023, un sentiment d’unité s’est intensifié au sein de cette communauté.

À Montréal, le groupe anti-israélien Mtl4Palestine profite de l’occasion pour manifester son opposition à l’existence d’Israël en organisant chaque année une contre-manifestation très proche des célébrations. Une présence policière massive est nécessaire afin d’éviter tout affrontement.

Guillaume Roy, vidéaste pour Rebel News, s’est rendu sur place afin de couvrir ces deux événements simultanés, bien qu’il n’ait par le passé jamais été le bienvenu du côté anti-israélien. Dès son arrivée, il a filmé une journaliste indépendante qui tentait de s’approcher du groupe Mtl4Palestine, mais après seulement quelques secondes, elle a été bloquée et expulsée par les forces policières, qui semblaient presque collaborer avec le groupe pour éloigner les personnes qu’ils ne souhaitent pas voir à proximité.

Comme à l’habitude, une atmosphère agressive, avec des discours haineux, des pancartes moquant Israël et beaucoup de colère.

Quelques secondes après son arrivée à la contre-manifestation, la journaliste indépendante @NatashaMontreal s’est fait bloquer le chemin par des agitateurs masqués. La police de Montréal a suivi les instructions des hommes masqués pour exclure Natasha de leur « hate space ». pic.twitter.com/ndns0DHg0W — Guillaume Roy (@guillaum3roy) April 23, 2026

La police de Montréal a en même temps demandé à notre vidéaste de traverser de l’autre côté de la rue, où se trouvait le groupe pro-israélien. Une atmosphère complètement différente de ce côté : musique, gens qui dansent et musiciens. Guillaume a pu facilement interagir avec plusieurs participants de la célébration et réaliser des entrevues avec eux.

« Malheureusement, il est très difficile de faire des compromis avec des personnes qui veulent votre mort. » Un autre participant a déclaré : « Ils peuvent nous détester autant qu’ils veulent. Cela ne fera que nous donner encore plus envie de célébrer. »

Une autre personne tenant un drapeau : « Je me fiche qu’ils ne m’aiment pas. Je voudrais seulement qu’ils cessent de nous tuer. »

Lorsque Guillaume a terminé ses entrevues, il a décidé de passer rapidement devant le groupe anti-israélien afin d’obtenir une bonne prise de vue.

Le groupe Mtl4Palestine a bloqué son passage sur le trottoir et la police a dû intervenir.

Si vous pensez également que les fauteurs de troubles qui ne possèdent pas la citoyenneté canadienne et qui soutiennent le terrorisme devraient être expulsés, signez notre pétition sur DeportHamas.com.