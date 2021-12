Quebec doctor CENSORED after questioning vaccines for kids

By Ezra Levant Fight Vaccine Passports A new civil liberties project — fighting against forced vaccines! Learn More

A striking report — a family doctor, Dr. René Lavigueur, submitted an opinion letter to La Presse, Le Soleil, Métro, Le Devoir, Le Droit, La Tribune, and other media outlets concerning childhood vaccination.

On October 24, 2021, La Presse not only agreed to publish the article in question, but also requested exclusivity.

Curiously, La Presse then withdrew the article within 24 hours, and have also published another article in order to discredit Dr. René Lavigueur's now unavailable article.

Mr. Lavigueur then contacted the other media outlets again to offer them the article — but of course, not surprisingly, none of them accepted.

Mr. Lavigueur also wrote a written reply to CBC’s Mr. Nicholas De Rosa, to give his point of view and to provide the sources necessary to understand the withdrawn article.

We are attaching below the withdrawn article as well as Mr. Lavigueur's letter that was ignored, in both languages.

Once again, censorship — right down to the fingertips.

READ: Dr. René Lavigueur's original editorial (translated to English)

Un reportage saisissant — un docteur de famille a soumis à La Presse, Le Soleil, Métro, Le Devoir, Le Droit, La Tribune et ainsi qu’à d’autres médias, une lettre d’opinion concernant la vaccination chez les enfants.

Le 24 octobre 2021, La Presse a non seulement accepté de publier l’article en question, mais a également demandé l’exclusivité. Curieusement, La Presse a retiré l’article en moins de 24 heures, et ont également écrit un article supplémentaire afin de discréditer l’article maintenant rendu indisponible du Docteur Lavigueur.

Ensuite, Monsieur Lavigueur a communiqué de nouveau avec les autres médias pour leur proposer l’article, mais évidemment, comme il fallait s’y attendre, aucun n’a accepté.

Monsieur Lavigueur a également écrit une réplique écrite à monsieur Nicholas De Rosa, de Radio-Canada, afin de donner son point de vue et également fournir les sources nécessaires à la compréhension de l’article retiré.

Nous vous joignons ci-dessous l’article retiré ainsi que la lettre de Monsieur Lavigueur qui a été ignorée, dans les deux langues.

Encore une fois, de la censure jusqu’au bout des doigts.

LIRE: Éditorial original du Dr Lavigueur (en Français)