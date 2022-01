Quebec turns into a police state as riot police wait to fine curfew protesters

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Montréal, station Honoré-Beaugrand, environ 21:30, un groupe de manifestants ont affiché, via les réseaux sociaux, leur action de désobéissance vis-à-vis le couvre-feu, qui a été réinstauré le 31 décembre dernier. Déjà sur place, plusieurs dizaines de policiers de plusieurs districts étaient présents.

Plus d’une cinquantaine de manifestants étaient présents avec de la musique ainsi que des mégaphones afin de faire le plus de bruit possible. Juste avant l’heure fatidique de l’illégalité, les manifestants ont commencé à marcher dans les rues du quartier. Ces derniers furent encerclés par la police, et à chaque coin de rue, des dizaines de policiers les attendaient.

Vers la fin de la marche, l’escouade anti-émeute les attendait, ils étaient présents par dizaines et attendaient le bon moment pour agripper les manifestants afin de leur émettre une infraction de 1558$ chacuns. On pouvait compter au moins la présence de cinq policiers par manifestant.

Voici ce que le Quebec est devenu, une province où le système de santé a besoin d’argent, qui est malheureusement dépensée en renforts policier pour arrêter d’innocents citoyens qui osent être dans la rue passé 22 heures.

Around 9:30 PM at Honoré-Beaugrand station in Montreal, a group of protesters posted their protesting of the provincewide curfew, which was reinstated on December 31. Several dozens of police officers from several districts were present on site.

More than fifty protesters were present with music and megaphones to make as much noise as possible. Just before the fateful hour of illegality, the protesters began marching through the neighborhood's streets. They were surrounded by the police, and at every corner, there were dozens of police officers waiting.

Toward the end of the march, the riot squad was waiting for them. They were present by the dozens and were just waiting for the right moment to grab the protesters in order to issue them a $1,558 fine each. What's unbelievable is that there were at least five police officers per protester!

This is what Quebec has become; a province with a health care system in desperate need of money, a province where politicians would rather spend on police reinforcements to arrest innocent citizens who dare to be in the street past 10 o'clock rather than in health care where it's needed.

