Rebel News attaquée et suivie par des militants pro-Hamas/Antifa

Cette semaine marquait les deux ans de l’attaque terroriste du 7 octobre 2023, perpétrée par le Hamas contre Israël, qui a coûté la vie à plus de mille civils innocents. À Montréal, l’anniversaire a donné lieu à plusieurs manifestations et rassemblements.

Tout au long de la journée, la ville a été le théâtre de diverses protestations, notamment des contre-manifestations à l’Université Concordia, où des groupes pro-Israël et anti-Israël se sont affrontés. (Consultez notre reportage précédent pour en savoir plus.)

Mais c’est en soirée que la situation a véritablement dégénéré. Une manifestation organisée par le groupe pro-Hamas Montreal4Palestine a attiré une foule importante, et les tensions ont rapidement explosé. Connu pour avoir organisé des prières islamiques controversées dans les rues de Montréal, le groupe a déclaré dans son appel à manifester :

« Nous marchons non seulement en mémoire, mais en défiance. Pour montrer que la voix de Gaza résonne dans chaque rue, chaque slogan, chaque battement de cœur. Résistance jusqu’à la libération. »

Ce qui frappait dans leur message, c’était surtout ce qu’ils ne disaient pas. Aucune mention des plus de 1 000 civils innocents tués brutalement par le Hamas le 7 octobre. L’accent était mis sur la glorification des auteurs mêmes de ces actes de terreur.

Dès le début du rassemblement, la situation est devenue tendue et dangereuse pour les journalistes sur place. Heureusement, notre équipe était accompagnée de cinq agents de sécurité privés. Malgré cela, la police de Montréal nous a menacés d’arrestation pour « entrave ». Des journalistes, comme Natasha Graham (indépendante) et Terry Newman (du National Post), ont également été sommés d’obéir sous peine d’être arrêtés.

Dans la confusion, un visage familier a refait surface : Julien Crête-Nadeau, bien connu des forces de l’ordre à Montréal pour ses comportements violents, m’a une fois de plus agressé physiquement. Ce n’est pas la première fois qu’il s’en prend à moi : il m’avait déjà attaqué, ainsi que mon collègue Guillaume Roy, lors d’un événement à Square Victoria.

Mais la soirée ne s’est pas arrêtée là. Alors que je tentais de me remettre de l’agression, un individu masqué, portant un keffieh, m’a lancé un liquide en plein visage à l’aide d’une bouteille.

Malgré les interdictions de la police de nous approcher du rassemblement, nous avons continué notre couverture journalistique. Puis, lorsque la pluie s’est intensifiée, nous avons décidé de rentrer.

C’est alors que nous avons réalisé que nous étions suivis. Trois individus masqués, vêtus de noir, nous traquaient dans les rues. Lorsque je les ai interpellés pour leur demander pourquoi ils nous suivaient, ils se sont contentés de se moquer de nous. Nous avons poursuivi notre chemin, mais ils ont continué à nous suivre pendant plus de 40 minutes, jusqu’à l’intersection de Saint-Laurent et Sainte-Catherine.

À ce stade, j’ai décidé d’appeler le 911. La réponse policière a été rapide : en moins de 10 minutes, des agents sont arrivés, ont poursuivi les individus et ont réussi à en arrêter deux. Ce qui a le plus retenu notre attention, c’est que ces individus portaient des gants en nitrile — de quoi s’interroger sur leurs intentions réelles.

Après les arrestations, nous nous sommes rendus au poste de police. Nous attendons maintenant des nouvelles sur la suite de l’enquête.

Entre-temps, si vous souhaitez nous aider à continuer notre travail journalistique de manière sécuritaire, vous pouvez nous soutenir via StandWithAlexa.com. La présence de notre équipe de sécurité a été essentielle pour assurer notre protection. Sans eux, la situation aurait pu être bien plus grave.

Nous tenons aussi à remercier les forces de l’ordre de Montréal pour leur intervention rapide lorsque nous avons appelé à l’aide. Bien que leur attitude puisse varier selon les circonstances, leur réponse rapide nous a permis de nous sentir plus en sécurité dans un contexte de plus en plus tendu.