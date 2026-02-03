Souveraineté et élections : que pensent vraiment les conservateurs ?

Au terme du congrès du Parti conservateur du Québec tenu au Manoir du Lac-Delage, l’atmosphère était à l’optimisme. Plusieurs membres et militants ont salué une organisation fluide et efficace, contrastant avec l’édition précédente. « Le Congrès, c’est bien passé. On voit que ça, c’est pas mal mieux passé qu’en 2023.

Extrait du discours d’@E_Duhaime lors du congrès du parti au Manoir du Lac-Delage. pic.twitter.com/1YRPQeQ0Qb — Alexandra Lavoie (@ThevoiceAlexa) February 1, 2026

Le déroulement a été rapide, on a terminé à l’heure. Ça, c’est très bon », a déclaré un membre de la Commission politique, ajoutant : « Les propositions à l’économie étaient parfaites. […] On se distingue des autres partis. » L’éducation et l’économie ont dominé les débats. « L’éducation était vraiment principalement à l’honneur cette fois-ci, puis ça vient compléter notre programme pour 2026 », a expliqué un autre participant.

Un gouvernement conservateur serait favorable à la réalisation du projet Énergie Est. pic.twitter.com/3dvto4nwqi — Guillaume Roy (@guillaum3roy) January 31, 2026

Le coût de la vie et l’accès à la propriété ont également suscité de vifs échanges. « C’est le coût de la vie qui explose et l’accès à la propriété aussi, c’est un des principaux enjeux », a-t-on entendu, plusieurs soulignant que « Monsieur Duhaime est très bien placé pour en parler. Il a écrit un livre sur l’iniquité intergénérationnelle. »

La séparation de l’Alberta : “Ce n’est pas un mouvement qui est nécessairement similaire à celui qu’on vit au Québec”, a déclaré le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, lors du congrès national. pic.twitter.com/LXw9Q5kCkT — Guillaume Roy (@guillaum3roy) January 31, 2026

Les militants se disent confiants pour 2026. « D’après moi, les chances sont très bonnes qu’on rentre à l’Assemblée nationale », estime l’un d’eux, tout en nuançant : « Avec un nouveau chef, ça peut changer » du côté de la CAQ. Le congrès a aussi été l’occasion de critiquer le virage « centre-droit » affiché par certains candidats à la chefferie de la CAQ. « On voit que le modèle québécois est arrivé à la fin de sa vie utile. […] Ils font ça pendant l’élection, puis après ça, ils ne font rien », a lancé un intervenant.

Un autre a dénoncé une stratégie opportuniste : « Ils voient que nos idées sont de plus en plus populaires, puis essaient de s’en faire une sorte de virginité politique en disant que c’est ça, on est de centre-droit. »

Programme de rachat d’armes à feu :

« Accentuer les lois et l’ordre, c’est ça qui est notre priorité, bien davantage que d’attaquer les chasseurs ou les propriétaires d’armes à feu. » à affirmé Duhaime.

Les membres conservateurs ont adopté aujourd’hui une proposition pour reculer… pic.twitter.com/qmFfAXMxoU — Guillaume Roy (@guillaum3roy) February 1, 2026

Interrogé sur le programme fédéral de confiscation d’armes à feu, Éric Duhaime a réaffirmé la ligne autonomiste du parti : « Ce n’est pas au gouvernement fédéral à dicter ce que la province doit faire. […] Pour nous, c’est accentuer les lois, la loi et l’ordre. […] bien davantage que d’attaquer les chasseurs ou les propriétaires d’armes à feu. »