Souveraineté et élections : que pensent vraiment les conservateurs ?
Au Manoir du Lac-Delage, le Parti conservateur du Québec a conclu son congrès annuel sur une note d’optimisme et de confiance renouvelée. Les conservateurs entendent capitaliser sur la popularité croissante de leurs idées et sur le leadership d’Éric Duhaime pour s’imposer comme la véritable voix de droite au Québec.
Au terme du congrès du Parti conservateur du Québec tenu au Manoir du Lac-Delage, l’atmosphère était à l’optimisme. Plusieurs membres et militants ont salué une organisation fluide et efficace, contrastant avec l’édition précédente. « Le Congrès, c’est bien passé. On voit que ça, c’est pas mal mieux passé qu’en 2023.
Le déroulement a été rapide, on a terminé à l’heure. Ça, c’est très bon », a déclaré un membre de la Commission politique, ajoutant : « Les propositions à l’économie étaient parfaites. […] On se distingue des autres partis. » L’éducation et l’économie ont dominé les débats. « L’éducation était vraiment principalement à l’honneur cette fois-ci, puis ça vient compléter notre programme pour 2026 », a expliqué un autre participant.
Le coût de la vie et l’accès à la propriété ont également suscité de vifs échanges. « C’est le coût de la vie qui explose et l’accès à la propriété aussi, c’est un des principaux enjeux », a-t-on entendu, plusieurs soulignant que « Monsieur Duhaime est très bien placé pour en parler. Il a écrit un livre sur l’iniquité intergénérationnelle. »
Les militants se disent confiants pour 2026. « D’après moi, les chances sont très bonnes qu’on rentre à l’Assemblée nationale », estime l’un d’eux, tout en nuançant : « Avec un nouveau chef, ça peut changer » du côté de la CAQ. Le congrès a aussi été l’occasion de critiquer le virage « centre-droit » affiché par certains candidats à la chefferie de la CAQ. « On voit que le modèle québécois est arrivé à la fin de sa vie utile. […] Ils font ça pendant l’élection, puis après ça, ils ne font rien », a lancé un intervenant.
Un autre a dénoncé une stratégie opportuniste : « Ils voient que nos idées sont de plus en plus populaires, puis essaient de s’en faire une sorte de virginité politique en disant que c’est ça, on est de centre-droit. »
« Accentuer les lois et l’ordre, c’est ça qui est notre priorité, bien davantage que d’attaquer les chasseurs ou les propriétaires d’armes à feu. » à affirmé Duhaime.
Interrogé sur le programme fédéral de confiscation d’armes à feu, Éric Duhaime a réaffirmé la ligne autonomiste du parti : « Ce n’est pas au gouvernement fédéral à dicter ce que la province doit faire. […] Pour nous, c’est accentuer les lois, la loi et l’ordre. […] bien davantage que d’attaquer les chasseurs ou les propriétaires d’armes à feu. »
