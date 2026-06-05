Tim Hortons affirme vouloir donner la priorité aux Canadiens — mais est-ce vraiment le cas?

Tim Hortons a récemment annoncé son intention d'embaucher jusqu'à 10 000 employés locaux et de réduire sa dépendance au Programme des travailleurs étrangers temporaires. Toutefois, un examen des données gouvernementales accessibles au public soulève des questions quant à savoir si ce virage est déjà en cours.

En effet, plusieurs succursales Tim Hortons continuent d'apparaître sur le portail fédéral des employeurs autorisés à recruter des travailleurs étrangers temporaires, où des postes sont activement affichés.

Cette situation survient alors que le taux de chômage au Canada a grimpé à 6,9 %, tandis que le chômage chez les jeunes avoisine les 14 %.

Le dossier soulève des questions plus larges sur les priorités du marché du travail canadien. Alors qu'un nombre croissant de Canadiens peinent à trouver un emploi et que l'incertitude économique persiste, certains se demandent si les postes disponibles ne devraient pas d'abord être offerts aux travailleurs canadiens.

Lors d'une visite dans une succursale Tim Hortons du centre-ville de Montréal, plusieurs offres d'emploi étaient affichées, dont certaines proposant des salaires pouvant atteindre 39 $ l'heure.

Un autre élément a retenu l'attention : certaines offres semblaient être ouvertes à des candidats parlant uniquement anglais, sans exiger la connaissance du français ou le bilinguisme.

Cela soulève des questions quant au respect des exigences linguistiques au Québec, où le français est la langue officielle et où les entreprises ont certaines obligations en matière de langue de travail et de service à la clientèle.

Cette controverse s'ajoute à l'examen croissant dont fait l'objet Tim Hortons concernant son recours aux travailleurs étrangers temporaires et son rôle dans l'accès aux emplois d'entrée sur le marché du travail.

Pour de nombreux Canadiens, particulièrement les jeunes, les emplois dans les restaurants et les cafés représentent souvent une première expérience professionnelle essentielle pour acquérir des compétences et bâtir leur parcours.

Alors que le débat se poursuit sur les niveaux d'immigration et la disponibilité des emplois, il revient désormais aux Canadiens de juger si Tim Hortons respecte réellement sa promesse de donner la priorité aux travailleurs locaux.