'We will have to heal this nation': Leslyn Lewis in Montreal

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

The Conservative Party of Canada leadership race has been underway for several weeks already. Leadership contender Leslyn Lewis was recently in Quebec where she stopped by the DoubleTree Hotel in Montreal to try to win the hearts of Quebecers.

With a down-to-earth speech and approach, Lewis hopes to bring back faith in our democracy and our government and media institutions.

Although she is currently not as well known in Quebec as some of the other candidates such as Pierre Poilievre and Jean Charest, many supporters and curious citizens came out to the event to find out what the leadership candidate had to offer.

She then answered Alexa's questions about her stance on defunding the CBC, digital IDs and many other topics that are sure to be critical issues in the upcoming leaders' debates next May 11 and 25.

For all of our CPC leadership race coverage, visit LeadershipReports.ca!

La course à la direction du Parti conservateur du Canada est enclenchée depuis plusieurs semaines déjà. L'aspirante à la chefferie Leslyn Lewis était récemment de passage au Québec est s'est arrêtée à l'hôtel DoubleTree de Montréal pour tenter de gagner le coeur des Québécois.

Avec un discours terre à terre et son approche ouverte et à l'écoute des préoccupations du peuple, Lewis espère ramener la foi en notre démocratie ainsi que dans nos institutions gouvernementales et médiatiques.

Bien qu'elle soit présentement moins connue que certains des autres candidats tels que Pierre Poilievre et Jean Charest au Québec, plusieurs partisans et citoyens curieux se sont déplacés pour assister à l'événement pour découvrir ce que la candidate avait à proposer.

Elle a ensuite répondu aux questions d'Alexa concernant le définancement de la CBC, l'identité numérique ainsi que plusieurs autres sujets qui seront certainement des enjeux critiques lors des débats des chefs qui auront lieu le 11 et 25 mai prochains.

Pour tous nos reportages sur la course à la direction du Parti conservateur du Canada, visitez le LeadershipReports.ca!