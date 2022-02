Debunked: What happened in the attempted arson of a residential building in Ottawa?

E-transfer (Canada): [email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Since the trucker convoy began, we have seen the mainstream media try to turn it into something it is not. Having been on the ground since January 28, I can say that I have seen nothing but peaceful Canadians exercising their right to protest.

We have been informed of an attempted arson on a residential building at the corner of Metcalfe and Lisgar in downtown Ottawa. Not surprisingly, mainstream media reporters immediately jumped on the story and insinuated that it was people involved in the convoy who tried to set the fire.

Countless reporters from various media outlets quoted a tweet from Matias Muñoz, a resident of the building where the arson attempt took place and took the opportunity to smear the protesters. So, in typical Rebel News fashion, we investigated this incident to bring you the other side of the story and find out what really happened. My colleague called the Ottawa Police desk, and I went to meet with the manager of the building in question.

What we learned is that no one seems to have any concrete evidence that arson actually took place, not the police, not the building management. Why does the mainstream media seem so motivated to smear the name and reputation of a protest movement as peaceful as the Freedom Convoy? Is it because it goes against the government's narrative? Is wanting to regain one's freedoms such a scary and dangerous thing for Canadian citizens in the eyes of the subsidized media?

Depuis le début du convoi de camionneurs, nous avons vu les médias traditionnels essayer de le transformer en quelque chose qu'il n'est pas. Pour avoir été sur le terrain depuis le 28 janvier, je peux dire que je n'ai vu que des Canadiens pacifiques exerçant leur droit de manifester.

Nous avons été informés d'une tentative d'incendie criminel dans un immeuble résidentiel à l'angle des rues Metcalfe et Lisgar au centre-ville d'Ottawa. Il n'est pas surprenant que les journalistes des médias grand public se soient immédiatement emparés de l'histoire et aient insinué que ce sont des personnes impliquées dans le convoi qui ont tenté de mettre le feu.

D'innombrables journalistes de divers médias ont cité un tweet de Matias Muñoz, un résident de l'immeuble où a eu lieu la tentative d'incendie criminel, et en ont profité pour salir les manifestants. Donc, à la manière typique de Rebel News, nous avons enquêté sur cet incident pour vous apporter l'autre côté de l'histoire et découvrir ce qui s'est réellement passé. Mon collègue a appelé le bureau de la division centrale de la police d'Ottawa et je suis allée rencontrer le gestionnaire de l'immeuble en question.

Ce que nous avons appris, est que personne ne semble avoir de preuve concrète qu'un incendie criminel a bel et bien eu lieu, ni le service de police, le les responsables de l'immeuble. Pourquoi est-ce que les médias traditionnels semblent si motivés à salir le nom et la réputation d'un mouvement de protestation aussi pacifique que le convoi de la liberté? Serait-ce parce que ça va contre le narratif du gouvernement? Est-ce que vouloir retrouver ses libertés est une chose si effrayante et dangereuse pour les citoyens canadiens aux yeux de ces médias subventionnés?