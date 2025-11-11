78 milliards de déficit : « Une spirale d’endettement sans fin »

Nicolas Gagnon dénonce un budget fédéral « extrêmement déficitaire », prévoyant plus de 78 milliards de dollars de déficit.

Alexandra Lavoie
  |   November 11, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment

Le budget fédéral tant attendu a finalement été déposé, révélant un déficit colossal de près de 80 milliards de dollars. Pour Nicolas Gagnon, directeur québécois de la Fédération canadienne des contribuables, « c’est un budget extrêmement déficitaire, bien pire que prévu ». Il rappelle que « dans la dernière projection de Justin Trudeau, on parlait d’un déficit de 47 à 48 milliards », alors qu’« on est à 78 milliards ».

Selon lui, « la part du lion des nouvelles dépenses du gouvernement fédéral » ira à la défense nationale, soit « près de 60 milliards de dollars » — le plus grand investissement militaire « depuis des décennies ». Mais derrière cette hausse, Gagnon voit surtout une « spirale d’endettement » : « Avec Carney, c’est 355 milliards de dette additionnelle sur cinq ans. »

Le directeur fustige aussi la hausse du financement de Radio-Canada, la qualifiant de « tout sauf une bonne décision ». Il estime que « aucun média ne devrait recevoir d’argent des contribuables », rappelant que Radio-Canada « se distribuait des primes et des augmentations de salaires comme s’il n’y avait pas de lendemain ».

Quant aux justifications gouvernementales parlant d’un « budget générationnel », Gagnon ironise : « Si c’est générationnel dans le sens qu’on crée de l’endettement pour les prochaines générations, ils ont totalement raison. » Il dénonce « une société qui transfère la balle à la prochaine génération », soulignant qu’« une société responsable ne devrait pas laisser ce fardeau aux générations futures ».

Pour la Fédération, la seule voie acceptable aurait été « un budget équilibré ». Gagnon conclut sans détour : « Le budget va probablement passer, mais il n’est pas responsable, pas sérieux. On n’a aucun plan pour revenir à l’équilibre budgétaire. »

