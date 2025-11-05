ALERTE Sur la Stratégie d’Entrisme des Frères Musulmans en Occident

L’anthropologue française Florence Bergeaud-Blackler met en garde contre le rôle central que jouent les universités dans la stratégie à long terme des Frères musulmans, visant à instaurer une infiltration culturelle et idéologique durable en Occident.

Alexandra Lavoie
  |   November 05, 2025   |   News Analysis   |   Be the first to comment


Lors de sa récente visite au Canada, Florence Bergeaud-Blackler — auteure de Le frérisme et ses réseaux (2023) — a averti que l’idéologie des Frères musulmans s’est profondément enracinée dans les sociétés occidentales, y compris au Canada.

Selon la chercheuse, le mouvement qu’elle appelle « frériste » — dérivé de frères musulmans — ne se définit pas par la violence ouverte, mais par une infiltration lente, culturelle et idéologique, visant à transformer les sociétés de l’intérieur.

« Les fréristes sont plutôt inclusifs des autres courants, » explique-t-elle. « Ils veulent coopérer avec toutes les autres tendances de l’islam pour les amener vers leur objectif : le califat, c’est-à-dire l’instauration d’une société islamique mondiale. »

Bergeaud-Blackler souligne que les universités occidentales sont devenues des espaces privilégiés de cette stratégie d’« entrisme ».

« Les Frères musulmans vont là où ils peuvent influencer les décideurs de demain — donc dans les universités, » affirme-t-elle, notant que certains conférenciers islamistes ou salafistes y sont désormais accueillis sans difficulté, tandis que les chercheurs critiques de l’islamisme sont, eux, menacés ou exclus.

Selon elle, cette situation illustre une dérive préoccupante : la tolérance et la liberté académique, valeurs fondamentales de l’Occident, sont désormais exploitées par des idéologues qui cherchent à les affaiblir de l’intérieur.

Alors que Florence Bergeaud-Blackler décrit le mouvement comme « psychologiquement violent, mais non physiquement violent », elle met en garde : sa « subversion de nos sociétés… finira par nous épuiser et pourrait nous affaiblir au point qu’ils puissent réellement prendre le pouvoir. »

Elle considère les prières de rue et le voilement des mineures comme des « manifestations d’appropriation de l’espace public » et plaide pour l’adoption de mesures législatives afin d’y mettre un terme.

« La manière dont les Frères musulmans progressent n’est pas d’imposer la charia, » explique-t-elle, « mais de modifier les règles et la culture d’une société pour la rendre compatible avec la charia. »

Selon elle, la complaisance politique et le clientélisme, frôlant parfois la trahison, risquent de transformer les démocraties occidentales en sociétés qui « accepteront une gouvernance islamique sans même s’en apercevoir. »

Please sign our petition to Ban the Muslim Brotherhood!

8,378 signatures
Goal: 10,000 signatures
meta-img

The Muslim Brotherhood is the ideological source of jihadist terror groups like Hamas and Al-Qaeda, using a network of front groups to spread radicalism and antisemitism under the guise of community activism. Countries around the world have already designated it a terrorist organization, but Canada has yet to act. This petition demands the federal government ban the Muslim Brotherhood, shut down its affiliates, and protect our democracy from extremist influence.

Will you sign?

Alexandra Lavoie

Quebec based Journalist

Alexa graduated with a degree in biology from Laval University. Throughout her many travels, she has seen political instability as well as corruption. While she witnessed social disorder on a daily basis, she has always been a defender of society’s most vulnerable. She’s been around the world several times, and now joins Rebel News to shed light on today’s biggest stories.

Featured Stories

COMMENTS

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.