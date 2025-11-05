ALERTE Sur la Stratégie d’Entrisme des Frères Musulmans en Occident





Lors de sa récente visite au Canada, Florence Bergeaud-Blackler — auteure de Le frérisme et ses réseaux (2023) — a averti que l’idéologie des Frères musulmans s’est profondément enracinée dans les sociétés occidentales, y compris au Canada.

Selon la chercheuse, le mouvement qu’elle appelle « frériste » — dérivé de frères musulmans — ne se définit pas par la violence ouverte, mais par une infiltration lente, culturelle et idéologique, visant à transformer les sociétés de l’intérieur.

« Les fréristes sont plutôt inclusifs des autres courants, » explique-t-elle. « Ils veulent coopérer avec toutes les autres tendances de l’islam pour les amener vers leur objectif : le califat, c’est-à-dire l’instauration d’une société islamique mondiale. »

Bergeaud-Blackler souligne que les universités occidentales sont devenues des espaces privilégiés de cette stratégie d’« entrisme ».

« Les Frères musulmans vont là où ils peuvent influencer les décideurs de demain — donc dans les universités, » affirme-t-elle, notant que certains conférenciers islamistes ou salafistes y sont désormais accueillis sans difficulté, tandis que les chercheurs critiques de l’islamisme sont, eux, menacés ou exclus.

Selon elle, cette situation illustre une dérive préoccupante : la tolérance et la liberté académique, valeurs fondamentales de l’Occident, sont désormais exploitées par des idéologues qui cherchent à les affaiblir de l’intérieur.

Alors que Florence Bergeaud-Blackler décrit le mouvement comme « psychologiquement violent, mais non physiquement violent », elle met en garde : sa « subversion de nos sociétés… finira par nous épuiser et pourrait nous affaiblir au point qu’ils puissent réellement prendre le pouvoir. »

Elle considère les prières de rue et le voilement des mineures comme des « manifestations d’appropriation de l’espace public » et plaide pour l’adoption de mesures législatives afin d’y mettre un terme.

« La manière dont les Frères musulmans progressent n’est pas d’imposer la charia, » explique-t-elle, « mais de modifier les règles et la culture d’une société pour la rendre compatible avec la charia. »

Selon elle, la complaisance politique et le clientélisme, frôlant parfois la trahison, risquent de transformer les démocraties occidentales en sociétés qui « accepteront une gouvernance islamique sans même s’en apercevoir. »