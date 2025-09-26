Antifa confronte des parents manifestant contre l’idéologie de genre dans les écoles





Le samedi 20 septembre à Montréal, une manifestation a eu lieu pour dénoncer l’intégration de l’idéologie de genre dans le système scolaire québécois. Organisé par Ensemble pour la protection de nos enfants, le Collectif de parents de la DPJ et l’Association des parents catholiques du Québec, l’événement a rassemblé des parents inquiets, affirmant que leurs voix sont ignorées.

« Nous représentons un groupe de parents préoccupés par l’orientation du système éducatif et l’impact que cela aura sur les enfants », ont déclaré les organisateurs. « Des citoyens issus de divers horizons religieux, convictions philosophiques et opinions politiques. »

Un manifestant a déclaré : « Les enfants sont des enfants. Ils ne sont pas en mesure de prendre une décision éclairée… Ne leur apprenez pas à être garçons ou filles. Laissez-les être. »

La tension est montée lorsqu’un contre-rassemblement, organisé par Bloc Queer, affilié à Antifa, a eu lieu. Le groupe a affirmé : « Leur campagne publique transphobe sera confrontée à une résistance trans et antifasciste. »

Certains manifestants d’extrême gauche ont été arrêtés pour avoir tenté de perturber l’autre manifestation, selon les allégations.

Des manifestants ont exprimé leur frustration : « Ils nous traitent de fascistes. Ce sont eux, les fascistes. Ils ont tous le visage couvert. Pourquoi ? Parce qu’ils ont honte d’eux-mêmes.»

Un autre parent a expliqué : « Personne de notre côté ne veut enseigner la haine. On s’oppose à des contenus présentés comme des vérités scientifiques alors que ce n’en sont pas. Ça commence à la garderie. On montre aux enfants des images inappropriées. »

Certains ont également dénoncé la censure et les menaces : « J’ai reçu des menaces simplement pour avoir dit que je suis contre cette idéologie. Un de mes amis a vu sa voiture vandalisée. »

Un autre manifestant a insisté : « Les parents sont l’autorité ultime. Le gouvernement dépasse les limites. On ne nous écoute pas. » Leur appel à l’action était clair : « Il faut continuer, peu importe combien nous sommes. »

