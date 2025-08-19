Arthabaska : Le PQ l’emporte, mais les partisans de Duhaime gardent espoir

Le 11 août, au Complexe Évasion dans Arthabaska, le résultat de l’élection partielle est tombé : c’est le Parti québécois qui a remporté l’épreuve. Plusieurs militants et sympathisants du Parti conservateur du Québec s’étaient déplacés pour appuyer leur chef, Éric Duhaime. Mais la déception était palpable : les 530 000 voix récoltées par Duhaime à la dernière élection générale ne se traduiront pas en présence à l’Assemblée nationale.

Pour plusieurs partisans, la campagne de terrain du chef conservateur a marqué les esprits. « Éric a vraiment fait une belle campagne… il a été présent sur le terrain depuis 15 mois. Il a visité une centaine d’entreprises. Peu importe le résultat de ce soir, je veux féliciter Éric et tous ceux qui ont fait campagne avec lui », souligne un militant.

D’autres insistent sur la proximité avec les électeurs : « Il a réanimé les assemblées de cuisine, il est allé dans les festivals, il était proche du monde. Les chefs de partis devraient s’inspirer de ce qu’Éric Duhaime a fait dans Arthabaska. »

Certains estiment que la question de la taxe carbone a été un point fort : « Le gaz dans l’Ouest, c’est 1,19 $ le litre. Ici, on est encore surtaxés. Éric a réussi à imposer ce débat et les autres partis ont ajusté leur discours en réaction. »

Mais tous reconnaissent des obstacles majeurs. « Il y a encore un environnement médiatique au Québec. Il y a eu un vote anti-Duhaime qui s’est coalisé », explique un observateur.

Quant à l’avenir, la base conservatrice reste claire : « Peu importe le résultat, Éric doit rester. On est passés de 26 % à 40 % dans Arthabaska. Il prépare le terrain pour 2026. »

Pour ses partisans, la soirée a confirmé une chose : malgré la défaite, « ce n’est pas la fin d’Éric Duhaime ».