Can Pierre Poilievre attract Quebec's Conservative voters? Dominic Maurais thinks so

E-transfer (Canada):

[email protected] - password RebelNews if required Cheques made out to Rebel News:

Rebel News Network Ltd.

PO Box 61056 Eglinton/Dufferin RO

Toronto, ON M6E 5B2 Crypto

Voir plus bas sur la page pour l'article et la vidéo en français.

The night of Pierre Poilievre's event in Levis, Quebec, several well-known public figures were also on site, including Dominic Maurais.

Mr. Maurais hosts the daily morning show “Maurais Live” on Radio X CHOI 98.1 FM, a popular radio station in the Quebec City area. He was quite controversial during the pandemic for his discourse that often defied the government's official narrative and guidelines in place.

Unfortunately, this cost the station a temporary suspension of multiple advertising contracts from the City of Quebec, among others. Despite this, Maurais didn't fold to the pressure caused by this financial hitch and kept saying out loud what he considered had to be heard.

Having a great deal of experience in the media in general, he often has strong yet valid criticisms to offer his audience on many hot topics of the moment.

Here is what he had to say about the Conservative Party of Quebec leadership candidate Pierre Poilievre, as well as his point of view on how he foresees the outcome of the vote for the Quebec side will turn out.

Le soir de l’événement de Pierre Poilievre qui avait lieu à Lévis, plusieurs personnalités publiques bien connues étaient sur place, dont Dominic Maurais.

Monsieur Maurais est le chef d’antenne de l'émission matinale Maurais Live à Radio X 98,1 FM, une station de radio populaire dans la grande région de Québec. Il fut plutôt controversé au cours la pandémie pour son discours qui, souvent, allait à l'encontre de celui du gouvernement ainsi que les mesures sanitaires en place.

Malheureusement, cela leur aura coûté la suspension temporaire de plusieurs contrats de publicité, dont celui avec la Ville de Québec. Malgré cela, Maurais a tenu son bout malgré cette embuche financière et a continué de dire haut et fort ce qu'il considérait se devait d'être entendu.

Ayant un bagage significatif d'expérience dans les médias en général, il a souvent des critiques fortes, mais valables, à offrir à son public sur de nombreux sujets chauds du moment.

Voici ce qu'il avait à dire à propos de Pierre Poilievre, ainsi que son point de vue sur ce qu'il envisage comme résultat du vote du côté québécois pour la course à la direction du Parti conservateur du Canada.