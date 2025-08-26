Confronter un passeur d'êtres humains violent

Plattsburgh, New York, où nous avons exposé un homme qui nous a attaqués non pas une, mais deux fois.

Son nom est Stephen Wagger. En février 2023, alors que nous couvriions les passages illégaux au chemin Roxham, nous avons rencontré des chauffeurs de taxi qui transportaient des migrants vers la frontière.

C’est à ce moment que Wagger nous a agressés violemment — juste devant des officiers de la GRC qui ne pouvaient intervenir parce que nous étions du côté américain. L’agression a été signalée aux agents de l’État de New York.

On nous a ensuite dit que Wagger était comparu devant le tribunal, mais nous n’avions jamais été notifiés. Lorsque nous avons suivi avec le Champlain Town Court, on nous a répondu qu’aucun dossier de plainte n’existait.

Récemment, alors que nous reportions à la gare Greyhound sur l’augmentation des arrivées haïtiennes au port d’entrée légal du Canada, Wagger est réapparu.

Cette fois, nous l’avons confronté — en lui demandant pourquoi il nous avait attaqués simplement parce que nous effectuions notre travail. Au moment où nous avons lu son badge, il a de nouveau perdu son sang-froid.

Nous l’avons signalé une fois de plus — et avons commencé à creuser qui est vraiment cet homme. Ce que nous avons découvert est profondément préoccupant. Wagger était depuis longtemps connu pour gagner de l’argent en transportant des personnes vers le chemin Roxham pour entrer illégalement.

À l’époque, il conduisait un taxi municipal. Aujourd’hui, il est au volant de sa propre camionnette blanche Toyota. Des sources nous ont informés qu’il pourrait exploiter son service de taxi illégalement. Nous avons donc déposé des demandes d’accès à l’information auprès de la police de Plattsburgh et des agents de l’État de New York, et nous nous sommes rendus directement au DMV pour obtenir son dossier de conduite.

Les résultats ? Wagger n’a pas détenu de licence de taxi depuis l’an 2000. Pourtant, il continue d’opérer comme s’il était entièrement autorisé. Pire encore, son dossier révèle des comportements inquiétants.

En 2022, il a été pris en excès de vitesse à Champlain — probablement alors qu’il menait son opération de passeur au chemin Roxham. Et en 2024, après la fermeture de Roxham et le déplacement des passages illégaux ailleurs, il a de nouveau été pris en excès de vitesse — cette fois à Malone, à plus d’une heure de Plattsburgh et juste à côté d’un autre point chaud pour les entrées illégales.

Transportait-il des personnes à cet endroit ? Ou venait-il les récupérer après qu’elles aient franchi la frontière ?

Nous l’avons confronté à nouveau lorsqu’il est comparu au tribunal après sa deuxième attaque sur nous.

C’est un homme qui :

A attaqué une journaliste à deux reprises sans conséquence,

Exploite une entreprise de taxi illégale,

Et semble lié à des opérations de trafic d’êtres humains à la frontière canadienne.

Et pourtant, il est toujours dans la rue. Aucune responsabilité. Aucune justice. Et pourquoi a-t-il soudainement changé sa plaque d’immatriculation après nous avoir attaqués ?

Tout cela semble suspect, mais nous vous laissons tirer vos propres conclusions.