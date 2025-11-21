Controverse autour de Québec fier : des photos de femmes en niqab enflamment le débat

De plus en plus, affirme-t-il, la critique de l’islam radical semble soit censurée, soit attaquée. Léo Dupire, président de Québec Fier, s’est retrouvé au centre de cette tempête médiatique après avoir écrit : « On ne peut pas laisser des femmes prendre le transport en commun en niqab. Ça pose des problèmes de sécurité publique et c’est une véritable épidémie. »

Deux semaines plus tard, un article relayait que le Conseil national des musulmans canadiens (CNMC) dénonçait la prise de photos de femmes musulmanes à leur insu, une nouvelle ensuite reprise par plusieurs grands médias. Était-ce une tentative de ternir la réputation de Québec Fier ou une pression pour le faire taire sur la question de l’islam radical ? La question reste ouverte.

Nous ne céderont pas face aux islamogauchistes



Le président de Québec FIER Léo Dupire s'est mesuré à Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez sur les ondes du 98,5 FM plus tôt aujourd'hui. Les deux multiculturalistes nous ont attaqué de manière extrêmement agressive, tentant de… pic.twitter.com/pgx7nzfYBA — Québec FIER (@QuebecFier) November 13, 2025

Interrogé, Dupire affirme que la controverse provient d’« un journaliste que je vais qualifier d’idiot utile des islamistes » et d’« articles à charge contre Québec Fier ». Il rejette l’argument du droit à l’image : « Le but du niqab, c’est de dissimuler l’identité… l’idée qu’on aurait violé leurs droits est absurde. »

Il insiste sur l’intérêt public du sujet : « Le niqab est un symbole islamiste, extrêmement misogynique… un signe visible du processus d’islamisation qu’on subit. »

Dupire cite des données : « En 2006, 1 % des musulmanes canadiennes portaient le niqab. En 2016, c’était 3 %. » Selon lui, cela témoigne d’un « processus de radicalisation ». Il estime à « 7 000 à 8 000 femmes en niqab au Québec ».

Niqab : quand Québecor (Martineau et Villemure) défend Québec FIER... face aux attaques de Québecor (Vincent Desbiens du Journal de Québec) :https://t.co/VNkK7svAJm — Léo Dupire (@leodupireqc) November 14, 2025

Il accuse par ailleurs le CNMC d’avoir mené « une campagne de false flag » pour tenter de faire fermer la page de Québec Fier et qualifie ces efforts de « tentative de censurer des nationalistes québécois ».

Dupire reproche aussi au CNMC d’être lié à une mouvance proche des « frères musulmans » et de « déjà avoir milité pour la ségrégation des cours d’éducation physique ».

Pour lui, l’enjeu dépasse son organisation : « On est en terrain glissant. La liberté d’expression, c’est la pierre angulaire de la démocratie. »