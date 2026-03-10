Des manifestations opposées au régime iranien envahissent les rues de Montréal

Montréal a été le théâtre, le 7 mars, de deux manifestations opposées alors que des groupes favorables et hostiles au régime iranien ont convergé vers les rues de la ville.

D’un côté, des manifestants brandissaient le drapeau historique iranien, celui du Lion et du Soleil, ainsi que des pancartes réclamant le retour du prince héritier en exil Reza Pahlavi. Depuis plusieurs semaines, ce groupe appelle à un changement de régime en Iran.

De l’autre côté, des manifestants affichaient leur soutien au régime islamiste actuellement au pouvoir. Celui-ci serait désormais dirigé par l’ayatollah Mojtaba Khamenei, le fils de 56 ans d’Ali Khamenei, qui aurait été tué lors des frappes lancées le 28 février par les États-Unis et Israël.

Malgré l’incertitude entourant la direction future de l’Iran à l’issue du conflit, de nombreux Iraniens favorables à un changement de régime, présents au Canada, se disent prudemment optimistes quant à l’avenir du pays.

Entre-temps, le premier ministre Mark Carney continue d’envoyer des signaux contradictoires concernant la position de son gouvernement face aux frappes. Il a accusé les États-Unis et Israël d’avoir agi en violation des règles des Nations Unies et de ne pas avoir informé leurs alliés de l’attaque. Toutefois, il a également laissé entendre qu’il soutiendrait un changement de leadership en Iran.